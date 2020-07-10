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Türk Telekom'dan altyapıda dönüşüm hamlesi

Altyapı Koordinatörü Önder Külçebaş öncülüğünde Türkiye genelinde seçmeler yaparak sporcuları tarayan Türk Telekom, yeni bir altyapı modeli uygulama kararı aldı.

Türk Telekom'dan altyapıda dönüşüm hamlesi
10.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:27

Altyapı Koordinatörü Önder Külçebaş öncülüğünde Türkiye genelinde seçmeler yaparak sporcuları tarayan Türk Telekom, yeni bir altyapı modeli uygulama kararı aldı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalarak önemli bir başarı elde eden Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, altyapısına yaptığı yatırımlarla başta Ankara olmak üzere ülke basketboluna yeni yetenekler kazandırmak için bir dönüşüm hareketi başlattı. Bu hedef doğrultusunda altyapısını Önder Külçebaş'a emanet eden kulüp, tüm Türkiye'de potansiyeli yüksek, yetenekli ve genç oyuncuları bünyesine katmak için harekete geçti. Kulüp yönetimi kendi altyapısında yaptığı yeni düzenlemelere paralel olarak, hızlı bir şekilde Ankara'dan başlayarak ülke genelinde oyuncu tarama ve seçme işlemlerine başladı.

Oyuncu seçimlerinde akademi formatı

Başkent temsilcisi, kulüp ve altyapı ekibinin planlamaları doğrultusunda gençlerin gelişimde eğitim, sağlık, psikoloji, beslenme gibi tüm unsurları oyunculuk gelişimi ile ele aldıkları bir akademi formatı uygulayacak. Kulübün gelecek hedefleri doğrultusunda alt yaş kategorilerinde oynayan gençlere yönelen Türk Telekom, küçük yaş gruplarından itibaren A Milli Takım'da oynayarak A Takım'a yükselecek oyuncuları yetiştirmeyi amaçlıyor. Türk Telekom, özellikle 2011 sonrası doğan minik sporcuları hedefleyerek, bu sporcuları özenli ve bilinçli bir şekilde yetiştirerek Türk basketboluna kazandırmayı planlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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