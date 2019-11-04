Türk Telekom'dan 'Abonelikli Bağış Sistemi'

04.11.2019 10:58

Türk Telekom ile Türk Kızılay, Abonelikli Bağış Sistemi için yaptıkları iş birliği ile mobil operatörler arasında Türkiye'de bir ilke imza attı. Yapılan açıklamaya göre yeni işbirliğiyle Kızılay'a düzenli aralıklarla bağışta bulunmak isteyen Türk Telekom kullanıcıları tek bir SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilecek, bağış miktarı her ay otomatik olarak faturaya eklenecek ya da abonenin bakiyesinden düşülecek.



Türk Telekom, kendisi gibi Türkiye'nin başka bir milli değeri olan kuruluşu Türk Kızılay ile daha önce eşi görülmemiş bir işbirliğine giderek Türkiye'de bir ilke imza attı. Yapılan şirket açıklamasına göre Türk Telekom, 151 yıldır hiçbir ayrım gözetmeden tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran Türk Kızılay'a yapılan bağışların sürekliliğini desteklemek için kullanıcının cep telefonu üzerinden bağış yapabilmesini kolaylaştıran Abonelikli Bağış Sistemi'ni Türkiye'de devreye soktu.



Türk Kızılay'a cep telefonu üzerinden yapılan bağışları belirli aralıklarda otomatik bir şekilde yineleyen bu sistemin sunduğu kolaylıklardan faydalanabilmek için, kullanıcının yapması gereken sadece 3965 numarasına bir SMS göndermek. Türkiye'de benzeri olmayan bu sisteme tek bir SMS ile abone olan kullanıcı, abonelik süresi boyunca her ay düzenli bir şekilde 10 TL bağışta bulunabilecek. Türk Kızılay'a yapılan bağış miktarı, kullanıcının faturasına yansıtılacak ya da bakiyesinden düşülecek ve kullanıcı dilediği zaman abonelikten çıkabilecek.



"Bağışta düzenli SMS kolaylığı"



Açıklamada görüşleri bulunan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Abonelikli Bağış Sistemi ile Türk Kızılay'a yapılan bağışların istikrarlılığında ve bu bağışların miktarında bir artış beklediklerini belirterek, "Özellikle doğal afet ve terör saldırıları gibi durumlarda, Ramazan Bayramı ya da Kurban Bayramı gibi dönemlerde yapılan bağışların tam anlamıyla etkili olabilmesi için bu yardımların yıl boyunca devam etmesi gerekiyor. Türk Kızılay ile olan işbirliğimizin meyvesi Abonelikli Bağış Sistemi sayesinde, düzenli bağış yapan müşterilerimiz her bağışta teker teker SMS göndermek zorunda kalmayacak; tek bir SMS ile düzenli bağışçı olabilecek ve böylelikle, yardıma muhtaç insanlara kolaylıkla yıl boyunca destek verebilecekler. Yurtiçinde ve yurtdışında yardıma muhtaç insanlara yapılan yardımları büyük ölçüde arttıracak böylesine anlamlı bir hizmeti Kızılay Haftası'nda hayata geçirmiş olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.



Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise yeni işbirliğiyle ilgili olarak, "İnsani yardım kuruluşlarının en büyük sorunlarından birisi de sürekliliği olan bir gelire sahip olunamamasıdır. Hayırsever milletimiz bir felaket anında elbette yanımızdaki yerini hızla alıyor ancak bağışların daha çok bir felakete bağlı gelişmesi, yardım kuruluşlarını plan yapmaktan ve sosyal destekleri yıl içine yaymaktan alıkoyuyor. Bu anlamda Türk Telekom'un attığı adım, Kızılay'ın büyük bir sorununa çözüm üretecek bir adım. Tük Telekom her zaman Kızılay'ın yanında olmuştur. Tek amacının daha fazla kar olmadığını her durumda göstermiştir. Bu örnek davranışın diğer şirketlere de hızla yayılacağını umuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA