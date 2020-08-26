Türk Telekom'dan 417 milyon GB hediye Türk Telekom, Sil Süpür'den her hafta sunduğu hediyelerle artan mobil internet ihtiyacına destek oluyor.

Türk Telekom, Sil Süpür'den her hafta sunduğu hediyelerle artan mobil internet ihtiyacına destek oluyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Sil Süpür ile 2020'nin ilk yedi ayında müşterilerine toplam 417 milyon GB mobil internet hediye etti. Sil Süpür'ün en çok hediye verdiği dönem, 65 milyon 441 bin GB ile mayıs ayı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Mobil Hizmetler Pazarlama Direktörü Yeşim Arı, "Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çözüm ve fırsatlar sunuyoruz. Türk Telekomluların mobil iletişim deneyimini her geçen gün bir üst seviyeye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sil Süpür'de hediyeler her hafta çarşamba ve cuma günleri güncelleniyor. Bireysel Türk Telekom müşterileri, hatlarına özel belirlenen şanslı günden itibaren bir hafta boyunca Sil Süpür'e katılarak hediyelerine kavuşuyor.

Kaynak: AA