Türk Telekom'dan 2 Gb İnternet Hediye

Türk Telekom, başlattığı yeni kampanya kapsamında, kadın müşterilerine aylık tek seferde yapacakları 25TL yükleme karşılığında hem her yöne haftada bir saat konuşma, hem de aylık 2GB sosyal medya paketi birden hediye ediyor. "Şimdi Senin Zamanın" sloganıyla hayata geçirilen kampanyanın sosyal medya paketi kapsamında WhatsApp için 1GB, Facebook ve Twitter için 1GB olmak üzere aylık toplam 2GB cepten internet paketi hediye ediyor.



Türk Telekom'un faturasız tarifelerini kullanmakta olan veya faturasız tarifelerinden birine yeni geçiş yapan tüm kadınlar, kampanya kapsamında artık doyasıya konuşurken, sosyal medyada da diledikleri gibi vakit geçirebilecek. Kampanyada her yöne bir saat konuşma, her hafta 13.00 ve 14.00 saatleri arasında geçerli olurken; 2GB veri paketi 30 gün süreyle kullanılacak.



Hediye Sosyal Medya Kampanyası'ndan faydalanmak isteyen kullanıcıların "SOSYAL PAKET" yazarak, ücretsiz konuşma faydasından yararlanmak isteyen kullanıcıların ise "HERYONE DK" yazarak 5555'e mesaj atmaları yeterli olacak.