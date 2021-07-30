Türk Telekom'dan 100 bin fidan
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Türk Telekom'dan 100 bin fidan

Türk Telekom'dan 100 bin fidan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Telekom Grubu çalışanları, bayileri ve tüm iş ortakları adına Tarım ve Orman Bakanlığı'na 100 bin fidan bağışlıyor.

Türk Telekom Grubu çalışanları, bayileri ve tüm iş ortakları adına Tarım ve Orman Bakanlığı'na 100 bin fidan bağışlıyor. Türk Telekom çalışanlarının gönüllülük esasıyla bir araya gelerek oluşturdukları Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) de AFAD ile bölgedeki yardım çalışmalarına katılıyor.

Türk Telekom, Antalya'nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlarda yok olan ormanlarımıza yeniden hayat vermek için grup şirketlerindeki çalışanları, bayileri ve tüm iş ortakları adına, Tarım ve Orman Bakanlığı'na 100 bin fidan bağışlıyor.

"Doğa için fidan seferberliği başlatıyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türk Telekom olarak, çevre duyarlılığı konusundaki farkındalığı artırmayı her zaman amaç edindik. Güzel yurdumuzun farklı bölgelerinde meydana gelen yangınlar karşısında duyduğumuz üzüntüyü tarif etmek zor.

Geleceğimiz ve nefesimiz olan ormanların yeniden canlanmasına katkıda bulunmak için Türk Telekom Grubu çalışanlarımız, bayilerimiz ve tüm iş ortaklarımız adına fidan bağışı gerçekleştirdik. Bu vesile ile tüm kişi ve kurumlarımızı, yangınlarda zarar gören bölgelerdeki doğal hayatı tekrar canlandırmayı amaçladığımız bu seferberliğe katılmaya davet ediyoruz" dedi.

TTAKE ekibi bölgede görev başında

Türk Telekom çalışanlarının gönüllülük esası ile bir araya gelerek oluşturdukları, Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) de AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda yangınla mücadele etmeye destek oluyor. TTAKE, ihtiyaç sahiplerine destek olarak yaraları sarmaya çalışıyor. - İSTANBUL

Türk Telekom'dan 100 bin fidan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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