Türk Telekom'da yedeklenen veri miktarı son bir yılda yüzde 50 arttı
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Türk Telekom'da yedeklenen veri miktarı son bir yılda yüzde 50 arttı

Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Türk Telekom'da yedeklenen veri miktarı son bir yılda yüzde 50 arttı

Türk Telekom'da yedeklenen toplam veri miktarı son bir yılda yüzde 50 arttı.

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Türk Telekom'da yedeklenen toplam veri miktarı son bir yılda yüzde 50 arttı.

Türk Telekom'dan 31 Mart Dünya Yedekleme Günü'ne ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, veri güvenliğinin önemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkoğlu, donanım, yazılım arızası, veri bozulması, siber ataklar veya verilerin yanlışlıkla silinmesi gibi sebeplerden kaynaklanabilen veri kayıplarını en aza indirmek için verinin yedeklenmesinin önemine değindi.

Türk Telekom'da toplam yedeklenen veri miktarının son 1 yılda yüzde 50 arttığını kaydeden Türkoğlu, Alman Araştırma şirketi Statista'nın raporuna göre 2024'te tüm dünyada işlenecek verinin iki kat artacağını bildirdi.

Türkoğlu, verinin maddi bir değere dönüştüğü bu dönemde veri güvenliğinin hem büyük kurumlar hem de KOBİ'ler için çok önemli olduğunu kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Verinin oluşmasından işlenmesine, depolanmasından kullanılması ve paylaşılmasına, yedeklenmesinden replikasyonuna kadar geçen süreçte müşterilerimizin yanındayız. Veri merkezi, bulut ve siber güvenlik ürün ve servislerimiz ile kurumsal, kamu ve KOBİ müşterilerimize veri güvenliği konusunda en üst düzeyde yardımcı oluyoruz."

"Türkiye'nin verisini Türkiye'de güvende tutmak için çalışıyoruz"

Türkoğlu, herhangi bir veri kaybetme riskine karşın veri merkezlerinde yedekleme ve kurtarma çözümleri sunarak müşterilerin iş sürekliliğini sağladıklarını belirterek, portföye ekleyecekleri yeni ürün ve servislerle de Türkiye'nin verisini ülkede güvenli bir şekilde tutmak için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Türkoğlu, İstanbul'da Esenyurt ve Gayrettepe'de, Ankara'da Ümitköy'de yer alan veri merkezlerinde kurumsal müşterilere sunucu barındırma, bulut sunucu, veri depolama, veri yedekleme, felaket kurtarma hizmetleri, veri replikasyonu ve siber güvenlik gibi birçok alanda hizmet verdiklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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