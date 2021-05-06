Türk Telekom'da müşteri memnuniyeti yüzde 80'i aştı
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Türk Telekom'da müşteri memnuniyeti yüzde 80'i aştı

Türk Telekom'da müşteri memnuniyeti yüzde 80'i aştı
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Türk Telekom kullanıcılarının yüzde 81'inin Türk Telekom bağlantısından memnun olduğu belirlendi.

Türk Telekom kullanıcılarının yüzde 81'inin Türk Telekom bağlantısından memnun olduğu belirlendi.

Türk Telekom açıklamasına göre, bağımsız araştırma şirketi Ipsos tarafından Türk Telekom için 81 ilde 8-20 Ağustos 2020'de, CATI (bilgisayar destekli telefon anketleri) yöntemiyle 15-65 yaş aralığında kadın ve erkek karışık olacak şekilde toplam 1.202 Türk Telekom abonesiyle (Türk Telekom tarafından iletilen listedeki abonelerin il dağılımına göre kota takibi yapılmıştır) "Evde İnternet İlk Abonelik" araştırması gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre, 2020 yılının mart, nisan ve mayıs aylarında evlerine ilk defa internet bağlatan Türk Telekom kullanıcılarının yüzde 81'inin Türk Telekom bağlantısından memnun olduğu belirlendi. Bu rakam, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde yüzde 83 olarak ölçüldü.

Salgının başladığı 2020'nin mart ayı ila mayıs ayı arasında yapılan araştırmayla evde internet aboneliğini ilk kez başlatan kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarının öğrenilmesi amaçlandı. Türk Telekom abonelerinin internete bağlanma nedeni yüzde 64 ile uzaktan eğitim olurken, Türk Telekom'u tercih etme nedenleri sırasıyla fiyatlarının uygunluğu, altyapısının iyi olması ve hızının iyi olması olarak belirlendi.

"Türk Telekom olarak, hayatın tam merkezindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, son bir yıl içinde yaşanan büyük dijital göçte altyapı ve mühendislik kabiliyetlerini ortaya koyarak Türkiye'nin iletişimde kalmasını sağladıklarını belirtti.

Kamu kurumları yararına geliştirdikleri yeni nesil teknolojilerle salgınla mücadelede ve uzaktan eğitimde öncü rol oynadıklarını aktaran Önal, "Türk Telekom olarak, hayatın tam merkezindeyiz. e-ticarette; güvenli alışverişten ödeme sistemlerine, eğitimden sağlığa kadar çevrim içi tüm faaliyetlerde, sürecin işlemesi için gereken altyapıyı ve bağlantıyı sağlıyoruz. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden KOBİ'lere uzanan geniş bir çerçevede binlerce işletmeye sağladığımız altyapı, iletişim ve güvenlik destekleriyle faaliyetlerin ve ekonominin sürekliliğinde pay sahibi olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'de internet altyapısının kurucusu ve geliştiricisi olarak, ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna hız verirken, yerli ve milli teknolojilerimizle kurumlarımızın, halkımızın ve ülkemizin hizmetinde olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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