Türk Telekom'da 46 Bin 374 Taraftar

Galatasaray'ın Göztepe ile Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı toplam 46 bin 374 seyirci izledi. Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi ağırladı. Bu önemli maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı. Teknik Direktör Fatih Terim'in gelişi ile de heyecanlanan sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca desteklerini sürdürdü. Müsabakayı da toplam 46 bin 374 seyirci izledi.



(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)