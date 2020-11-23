Türk Telekom'da 11'ler belli oldu! G.Saray'da yıldız futbolcu kadroya döndü

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak mücadele öncesinden Galatasaray'ın ilk 11'i belli olurken kaleci Fatih, haftalar sonra yeniden forma şansı buldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında bugün Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetiyor.

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Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 16 puanı bulunuyor. Hes Kablo Kayserispor ise ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda 6 puan elde etti.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Sezona Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Fenerbahçe ile berabere kaldı, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.

Galatasaray, sonraki üç maçında ise Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.

G.SARAY'DA 9 EKSİK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan 4 futbolcu ile corona virüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcu maçta forma giyemeyecek.

Yaşadıkları sakatlıklar sonrası tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Christian Luyindama, Peter Etebo ve Emre Taşdemir maçın kadrosunda yer almayacak.

Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui ile isimleri açıklanmayan iki oyuncu da Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için müsabakada görev yapamayacak.

2 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Younes Belhanda, Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Taylan Antalyalı ve Belhanda sarı kart görmeleri durumunda 10. haftadaki Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne.

KAYSERİSPOR: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Manuel Fernandes, Muğdat, Lennon, Alibec.