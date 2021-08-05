Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal: "Hasarların telafisi için tüm imkanlarımızı seferber ettik"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal: "Hasarların telafisi için tüm imkanlarımızı seferber ettik"

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal: 'Hasarların telafisi için tüm imkanlarımızı seferber ettik'
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, orman yangınlarıyla mücadelede halkın gösterdiği dayanışma ve fedakarlığa vurgu yaparak, "Türk Telekom olarak, her türlü afette bize düşen görev, vatandaşımızın, görevlilerin, canla başla mücadele edenlerin birbirine ulaşabilmesi için...

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, orman yangınlarıyla mücadelede halkın gösterdiği dayanışma ve fedakarlığa vurgu yaparak, "Türk Telekom olarak, her türlü afette bize düşen görev, vatandaşımızın, görevlilerin, canla başla mücadele edenlerin birbirine ulaşabilmesi için milli sorumluluğumuz olan kesintisiz iletişimi sağlayabilmektir. Bu nedenle bundan sonra oluşabilecek zararların engellenmesi ve hasarların telafi edilebilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Türkiye'de günlerdir süren orman yangınlarındaki topyekün dayanışmaya destek vermeye devam ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Önal, şunları kaydetti:

"Türk Telekom olarak, her türlü afette bize düşen görev, vatandaşımızın, görevlilerin, canla başla mücadele edenlerin birbirine ulaşabilmesi için milli, sorumluluğumuz olan kesintisiz iletişimi sağlayabilmektir. Bu nedenle bundan sonra oluşabilecek zararların engellenmesi ve hasarların telafi edilebilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. Türkiye'nin ciğerleri günlerdir yanıyor. Başta hayatını kaybeden vatandaşlarımız, tahrip olan bitki örtüsü, hayvanlarımız ve o ekosistem içinde nefes alıp veren tüm canlılarımız için büyük üzüntü duyuyoruz. Her birimizi yasa boğan orman yangınları nedeniyle kaybettiğimiz canlarımız için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Yangınla mücadelede gece gündüz demeden büyük özveriyle çalışıldığını anımsatan Önal, "Biz de Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibimiz (TTAKE) ile AFAD koordinasyonuyla yangınla mücadeleye destek olmaya çalışıyoruz. Son derece kritik ve insani bir görevi yerine getirmek üzere merkez ekip ve buna ek olarak 11 bölgemizden gönüllülük esasıyla bir araya gelen TTAKE üyesi arkadaşlarımızla ne kadar gurur duysak az. Bu dayanışma, hizmet aşkımızı daha da pekiştirirken iletişimin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye'nin iletişim altyapısının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom olarak vatana hizmeti varlığımızın asli unsuru olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Önal, teknolojinin toplumsal fayda için önemine değinerek, "Bizim için teknoloji insana, topluma, doğaya iyilik ve fayda olarak dönüyorsa değerli. O nedenle, telekom sektörü olarak elimizdeki bütün imkanları halkımızın hizmetine sunmak milli sorumluluğumuzdur. Hizmetlerimiz, bu güzel vatanı bir arada tutmaya devam edecekse anlamlı. Tüm kalbimiz ve dualarımızla afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yanındayız. Geçmiş olsun Türkiye." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

'Sarı altın' olarak nitelendirilen mısırda hasat başladı! Üreticiler bu yılki verimden memnun
"Sarı altın" olarak nitelendirilen mısırda hasat başladı! Üreticiler bu yılki verimden memnun
Resmi Gazete'de yayımlandı! Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe verilecek
Resmi Gazete'de yayımlandı! Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe verilecek
2 doz koronavirüs aşısı olmayanlar kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak
2 doz koronavirüs aşısı olmayanlar kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Mustafa Şentop Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Hande Erçel Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal: "Hasarların telafisi için tüm imkanlarımızı seferber ettik" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 14:49:37. #1.15#

title