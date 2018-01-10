Türk Telekom Baskını Davasında Sona Doğru

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ulus'taki Türk Telekom binasının kontrol altına alınmasına ilişkin davada, 27'si Kara Harp Okulu Komutanlığı subay adayı kursiyeri, 30 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları Cumhuriyet Savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Sanık kursiyer teğmen Semih Kuvvet, hafta sonu Afyonkarahisar'a yapılacak harp tarihi gezisi için Kara Harp Okulu'nda kalmaları yönünde emir verildiğini, komutanlara ısrar etmelerine rağmen evlerine gönderilmediklerini ifade etti.

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi firari sanık eski kurmay yarbay Ömer Ergenekon'un emrine verildikten sonra bilgisi dışında Ulus'taki Türk Telekom binasına götürüldüklerini savunan Kuvvet, Ergenekon'un, "Ülke karıştı, kaos var. Bize de bir binanın emniyet görevi verildi. Polis de bizimle beraber." diyerek kendilerini terör saldırısı olduğuna inandırmaya çalıştığını aktardı.

Kuvvet, yaşananların darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra diğer kursiyerlerle Ergenekon'un emirlerine uymadıklarını, bunun üzerine Ergenekon'un olay yerinden kaçtığını belirtti.

Okuldan evlerine gönderilmemeleri üzerine sanık durumuna düştüğünü savunan Kuvvet, darbe girişiminden habersiz olduğunu ifade etti.

Kanunsuz bir emri yerine getirmediğini öne süren Kuvvet, "FETÖ üyeliğim yoktur. Darbe gecesi hukuksuz bir emir yerine getirmedim, suçsuzum. Beraatımı istiyorum." dedi.

Sanık kursiyer teğmen Rıfat Çalık da astsubayken girdiği sınavlarda başarılı olup subaylığa geçiş yaptığını, olay tarihinde Kara Harp Okulu'nda subaylık temel eğitimi gördüğünü ifade etti.

Komutanlarının bilgisi dahilinde sanık yarbay Ergenekon'un emrine verildiklerini bildiren Çalık, darbe girişiminden habersiz bir şekilde Ergenekon tarafından Türk Telekom binasına götürüldüklerini kaydetti.

Ergenekon'un ülke genelinde olumsuz gelişmeler yaşandığını, bu binanı güvenliğinin kursiyerler tarafından sağlanacağını söylediğini aktaran Çalık, Türk Telekom binasına girdiklerinden kısa bir süre sonra darbe girişimi olduğunu anladıklarını kaydetti.

Bu andan itibaren Ergenekon'un emirlerine uymadıklarını, kimseye zarar vermediklerini öne süren Çalık, sabah saatlerinde polise teslim olduklarını anlattı.

FETÖ üyesi olmadığını, iddianamede de bu yönde bir tespitin yer almadığını belirten Çalık, beraatını istedi.

Duruşmanın yarınki bölümünde mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.