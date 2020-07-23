Türk Telekom Basketbol Takımı, Tyler Ennis ve Sam Dekker'ı kadrosuna kattı ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, daha önce NBA'de de oynayan Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis ve ABD'li forvet Sam Dekker'ı transfer etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, daha önce NBA'de de oynayan Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis ve ABD'li forvet Sam Dekker'ı transfer etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Tyler Ennis ve Sam Dekker ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

İki basketbolcunun kariyerleri hakkında bilgilerin de verildiği açıklamada, Tyler Ennis'in Türkiye'de daha önce Fenerbahçe Beko forması giydiği hatırlatıldı.

Türkiye'yi yeni sezonda da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Türk Telekom, transfer çalışmaları kapsamında daha önce Muhammed Baygül'ün sözleşmesini uzatmış, Galatasaray Doğa Sigorta'dan Can Korkmaz'ı, Beşiktaş Sompo Sigorta'dan Samet Geyik'i, Afyon Belediyespor'dan Erdi Gülaslan'ı ve Baskonia'dan Michael Eric'i kadrosuna katmıştı.

Kaynak: AA