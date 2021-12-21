Türk Telekom Basketbol Takımı sahasında Lietkabelis'i konuk edecek - Haberler Spor
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Türk Telekom Basketbol Takımı sahasında Lietkabelis'i konuk edecek

Türk Telekom Basketbol Takımı sahasında Lietkabelis'i konuk edecek
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda yarın Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i ağırlayacak.

ANKARA (AA) - Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda yarın Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i ağırlayacak.

Ankara Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

7 maçta 4 galibiyet 3 mağlubiyeti bulunan başkent temsilcisi 5'nci sırada yer alıyor.

7 maçından 3 galibiyet çıkaran Litvanya temsilcisi ise 6'ncı sırada bulunuyor.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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