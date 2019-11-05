Türk Telekom Basketbol Takımı, İspanya deplasmanında

FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Türk Telekom, yarın İspanya'nın BAXI Manresa takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

05.11.2019 11:26
Türk Telekom Basketbol Takımı, İspanya deplasmanında

FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Türk Telekom, yarın İspanya'nın BAXI Manresa takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Manresa kentindeki Pavello Nou Congost'ta oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Gruptaki ilk 3 maçını da kazanan Türk Telekom lider durumda bulunurken, 2 galibiyet ve 1 yenilgisi olan BAXI Manresa ise 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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