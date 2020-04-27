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Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, liglerin tamamlanma ihtimalini düşük görüyor Açıklaması

Türk Telekom Basketbol Takımı Başantenörü Burak Gören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23. haftada duran ING Basketbol Süper Ligi'nin tamamlanmasına çeşitli sebeplerden dolayı pek ihtimal vermiyor.

27.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:02
Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, liglerin tamamlanma ihtimalini düşük görüyor Açıklaması

Türk Telekom Basketbol Takımı Başantenörü Burak Gören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23. haftada duran ING Basketbol Süper Ligi'nin tamamlanmasına çeşitli sebeplerden dolayı pek ihtimal vermiyor.

Burak Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen takımların başında geldiklerini söyledi.

Son dönemde ciddi bir çıkış yakaladıklarını vurgulayan Gören, "Özellikle Türkiye Kupası'nda yarı final oynadıktan sonra, bunun getirdiği motivasyonla hem FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde çok iyi sonuçlar almaya başlamıştık. Bu duraklama hem Avrupa'daki hem de Türkiye'deki hedeflerimiz açısından bizi sıkıntıya düşürdü." dedi.

Bir spor adamı olarak saha içi rekabete çok inandığını ve liglerin tamamlanmasını temenni ettiğini anlatan Gören, şöyle konuştu:

"Oynanmadan tamamlanan bir ligin burukluğu olur ama işin realitesi de var. Oynanmasının çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bir defa oyuncuların ve teknik heyetin ciddi bir endişesi oluştu. Son hafta seyircisiz oynamıştık. Onun öncesindeki süreç hiç yaşamadığımız bir atmosferdi. Şimdi şartların eskiye dönmesi kısa dönemde çok mümkün gözükmüyor. Şampiyonlar Ligi maçları eylül ayına ertelendi. Bir başka problem de liglerin tamamlanması için oluşacak kadrolar. Birçok takım yabancı oyuncularıyla sözleşmesini feshetti. Bizim yabancı oyuncularımızın tamamı şu an ülkelerine gitti. Onların geri dönüş süreçleri var. Bütün bunları düşününce, ortada ciddi bir sorun yumağı gözüküyor. Tekrar toparlanıp oynama ihtimalini düşük görüyorum. Bizim konsantrasyonumuz bu sezonun nasıl biteceğine yönelik değil, önümüzdeki sezonun nasıl sağlıklı ve eski şartlarda başlayacağına yönelik olmalıdır."

"FIBA Şampiyonlar Ligi farklı kadrolarla oynanacak"

Burak Gören, çok iyi bir sezon geçirdikleri ve son 8 takım arasına kaldıkları FIBA Şampiyonlar Ligi'nde maçların eylül ayına ertelenmesini değerlendirdi.

Maçların Dörtlü Final yerine "8'li Final" formatında yapılması kararının alındığını hatırlatan Gören, "Yüzde yüz çok farklı kadrolarla oynanacak. Eylül ayı geldiğinde herkes yeni sezonun kadrolarını yapmış olacak. Kontratlar bitmiş olacak. FIBA böyle bir ara formül üretti. Her kurum kendi yarışmasını değerli tutmak istiyor. FIBA da markasını korumak için eylülde oynatma kararı aldı. Tabii eylüldeki hiçbir şart bıraktığımız dönemdeki gibi olmayacak." ifadelerini kullandı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin en formda takımı oldukları dönemde bu aranın geldiğini vurgulayan başkent ekibinin çalıştırıcısı, "Bütün sezon yakaladığımız ve Dörtlü Final'e kadar sürecek ev sahibi avantajımız da kayboldu. Biz aslında Şampiyonlar Ligi'ne çok da iddialı başlamadık ama Ankara seyircisinin inanılmaz desteğiyle şampiyonluk adayları arasına girdik. Dolayısıyla bir hayal kırıklığımız var ancak önümüzdeki dönemde bu havayı tekrar yakalarız. Eylül ayında oynanırsa şampiyonluk için elimizden geleni yaparız." diye konuştu.

"İlk 8'le play-off yapmak haksızlık olur"

Burak Gören, ING Basketbol Süper Ligi'nin şu andaki ilk 8 takımla play-off oynatılarak tamamlanma ihtimalinin haksızlığa sebep olacağını dile getirdi.

Şu an Beşiktaş Sompo Sigorta ve Frutti Ekstra Bursaspor'la aynı puanda olduklarını ancak maçlar tamamlanmadığı, bu yüzden de 3'lü averaj hesaplanamadığı için 10. sırada yer aldıklarını hatırlatan Gören, şunları kaydetti:

"İlk 8'le play-off yapılırsa tabii bir haksızlık olur. Bir hafta önce 8. sıradaydık. Kalan maçlarımıza bakıldığı zaman çok ciddi bir fikstür avantajımız var. Bizim ligi 6. sırada bitirme ihtimalimiz çok yüksekti. Tabii federasyonun alacağı karardan herkesin mutu olması pek mümkün değil ama çoğunluğun mutlu olması lazım. Örneğin İspanya'da 8 değil 12 takımla bir lig oynama kararı aldılar. Bu da örnek teşkil edebilir. "

Türkiye Basketbol Federasyonunun bu süreçteki tutumunu da öven Gönen, "Federasyon bu konuyla ilgili gerçekten çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Bütün spor branşlarının durması ortak bir karardı. Devletin bir görüşü oluyor, federasyonların bir görüşü oluyor ve ortak bir karar alınıyor. Mesela İspanya geçici bir formül buldu. İlk 12 takımla başka bir formatla ligi tamamlayacak. Bunların hepsi masada ve federasyon en iyisini yapmaya çalışıyor. Umarım birinci sırada sağlık şartları olmak üzere, hangi formatta olursa olsun sezonu tamamlayabiliriz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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