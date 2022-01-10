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Türk Telekom, Almanya deplasmanında

Türk Telekom, Almanya deplasmanında
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda 9. haftasında Türk Telekom, yarın Almanya temsilcisi Hamburg Towers'a konuk olacak.

Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda 9. haftasında Türk Telekom, yarın Almanya temsilcisi Hamburg Towers'a konuk olacak.

Hamburg'da Edel-Optics.de Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

İlk yarının son maçında Almanya'da sahaya çıkacak Türk Telekom, grupta 5 galibiyet, 3 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

Bu sezon Avrupa'da 3 galibiyet elde eden Hambutg Towers ise 10 takımın yer aldığı grupta 8. sırada yer alıyor.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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