Türk Telekom'a uluslararası arenada 13 ödül
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Türk Telekom'a uluslararası arenada 13 ödül

Türk Telekom'a uluslararası arenada 13 ödül
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türk Telekom 2020 Yılı Faaliyet Raporu, dünya çapında prestije sahip, uluslararası çapta yüzlerce şirketin faaliyet raporlarının değerlendirmeye alındığı 'LACP Vizyon Ödülleri'nde 4 farklı kategoride 13 ödüle layık görüldüğünü duyurdu.

Türk Telekom 2020 Yılı Faaliyet Raporu, dünya çapında prestije sahip, uluslararası çapta yüzlerce şirketin faaliyet raporlarının değerlendirmeye alındığı 'LACP Vizyon Ödülleri'nde 4 farklı kategoride 13 ödüle layık görüldüğünü duyurdu. Türk Telekom 2020 Faaliyet Raporu, "Avrupa, Orta Doğu ve Afrika " (EMEA) ve Türkiye sıralamasında birinci olurken, küresel sırlamada 11. sırada yer alarak toplam 5 platin ve 3 altın ödül kazandı.

Türk Telekom, "2020 Yılı Faaliyet Raporu" ile Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP – League of American Communications Professionals) tarafından her yıl uluslararası platformda düzenlenen LACP Vizyon Ödülleri'nde yarıştığı dört farklı kategoride toplam 13 ödüle layık görüldü. Türk Telekom'un 2020 Faaliyet Raporu, üç dalda 100 üzerinden 99, bir dalda ise 98 puan ile değerlendirildi. Jüri tarafından 2020 yılında küresel ölçekte yayınlanan faaliyet raporları arasında 11'inci sırada değerlendirilen Türk Telekom 2020 Faaliyet Raporu, "Avrupa, Orta Doğu ve Afrika -Tüm Sektörler" (EMEA) sıralamasında ve Türkiye-Tüm Sektörler sıralamasında da 1'inci oldu.

5 PLATİN, 3 ALTIN ÖDÜL

Türk Telekom Faaliyet Raporu, LACP jürisi tarafından, telekomünikasyon ana sektöründe ve aynı zamanda şirket grupları, holdingler kategorisinde, faaliyet ve entegre rapor özellikleri ile değerlendirildi. 'En İyi Rapor Metni' alanında EMEA sıralamasında aldığı platin ödülle Türk Telekom, toplamda 5 platin ve 3 altın ödüle layık görüldü. Türk Telekom 2020 Faaliyet Raporu ayrıca, küresel ölçekte platin ödül ve altın ödül alan 5 telekomünikasyon şirketinden biri olurken, ilk 100 sıralamasında sektörün dünya 4'üncüsü oldu. Rapor, şirket grupları, holdingler kategorisinde aldığı platin ödül ile dünya birincisi oldu.

"RAPORUMUZ YENİLİKÇİ BAKIŞ AÇIMIZI YANSITIYOR"

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, faaliyet raporlarının kurumlar ile paydaşları arasındaki en önemli iletişim aracı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden bir teknoloji şirketi olmanın ötesinde, yaptığımız her işte insanı merkeze alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bunu, yatırımcılarımız ve paydaşlarımızla iletişimimize de yansıtarak aramızdaki bağı her zaman sağlam tutuyor, kendilerini değerli hissettirecek çalışmalara imza atıyoruz. Büyük bir özenle hazırladığımız faaliyet raporumuz da bu hassasiyetimizi gösteren en önemli unsurlardan biri. Türk Telekom olarak, verdiğimiz hizmetteki titizliği faaliyet raporlarımıza da aktarıyor; yenilikçi bakış açımızı yansıtan modern çizgiler ve yalın mesajlarla donattığımız raporumuzu paydaşlarımızın beğenisine sunuyoruz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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