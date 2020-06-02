Türk Telekom'a EBRD'den 100 milyon dolarlık kaynak
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Türk Telekom'a EBRD'den 100 milyon dolarlık kaynak

Doğa ile uyumlu yatırım ve çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Türk Telekom, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesi önemli bir anlaşmaya imza attı.

Türk Telekom'a EBRD'den 100 milyon dolarlık kaynak
02.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:55

Doğa ile uyumlu yatırım ve çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Türk Telekom, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesi önemli bir anlaşmaya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden yatırımlara imza atarken, karbon emisyonunu sistematik olarak azaltan, enerji verimliliğine destek sağlayan yatırımlarına ve optimizasyon çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Türk Telekom, bu çevreci vizyonuna paralel olarak, başta enerji verimliliği projeleri ve sürdürülebilirlik kapsamındaki yatırımlarının finansmanı amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam maliyeti libor + yüzde 2,85 olan anaparası vade sonunda tek seferde ödenmek üzere 6 yıl vadeli 100 milyon dolar tutarında bir kredi anlaşması imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik politikamızın bir parçası olarak, enerji verimliliği başta olmak üzere çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini iş modelimize, stratejilerimize ve kurumsal karar alma süreçlerimize de tam olarak entegre etmeyi planlıyoruz. Bu alandaki hedeflerimize EBRD gibi bir iş ortağı ile ilerlememiz vizyonumuzun doğruluğunu tescilleyen aynı zamanda uluslararası finans kuruluşlarının şirketimize ve ülkemize güvenini gösteren bir gelişme. İmzalanan bu anlaşma EBRD ile olan güçlü ve uzun soluklu işbirliğimizi daha da pekiştirecek."

"Projelerimiz, pandemi koşullarına rağmen hızlı bir şekilde devam ediyor"

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç da enerji verimliliğini artırmak amacıyla şu ana kadar birçok projeyi hayatı geçirdiklerini belirtti.

Hızla artan müşteri sayısına ve bant genişliğine rağmen sabit ve mobil şebekede elektrik tüketimlerini uzun yıllardır başarılı bir şekilde olumlu yönde yönettiklerini aktaran Kıraç, şunları kaydetti:

"Baz istasyonu, sistem odası gibi enerji tüketimi gerektiren ekipmanları daha düşük enerji tüketen modellerle değiştirdik. Baz istasyonlarında, doğaya dost klima gazı kullanmaya ve belirli bölgelerdeki baz istasyonlarını yüksek verimlilikte çalışan modellerle değiştirmeye başladık. Projelerimiz, pandemi koşullarına rağmen hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarımızla birçok global kuruluşun da raporlarında yer alıyoruz. Örneğin, Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI'nin verilerine göre, Türk Telekom, sabit ve mobil şebekesi ile dünyada elektrik tüketimini azaltan nadir operatörlerden biri konumunda. Ayrıca, şirketlerin iklim değişikliği risklerini küresel çapta raporlayan Karbon Saydamlık Projesi'ne de (CDP) dahiliz. EBRD ile sağlanan finansman anlaşması, başarılı bir şekilde uygulamaya devam ettiğimiz enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik kapsamındaki yatırımlarımızın artarak devam etmesi açısından son derece önemli."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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