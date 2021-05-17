Türk Telekom: 96-71
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Türk Telekom: 96-71

Türk Telekom: 96-71
Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Osman Sinan İşgüder (xx), Semih Vural (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 9, Henry (xxx) 13, Kennedy (xxx) 15, Mahir (x) 2, Morgan (xxx) 16, Semih (xxx) 14, Metecan (xx) 6, Yunus (xx), M'Baye (xxx) 19, Onuralp (x) 2, Arca (x)TÜRK...

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Osman Sinan İşgüder (xx), Semih Vural (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 9, Henry (xxx) 13, Kennedy (xxx) 15, Mahir (x) 2, Morgan (xxx) 16, Semih (xxx) 14, Metecan (xx) 6, Yunus (xx), M'Baye (xxx) 19, Onuralp (x) 2, Arca (x)TÜRK TELEKOM: Johnson (xx) 9, Baldwin (xx) 9, Dekker (xx) 8, Samet (xxx) 10, Wiltjer (xxx) 16, Erdi (x) 4, Can (xxx) 11, Foster (x) 2, Batuhan (x), Göktuğ (x) 21.PERİYOT: 20-13İLK YARI: 43-323.PERİYOT: 70-55ING Basketbol Süper Ligi Play-Off serisi çeyrek final üçüncü maçında Türk Telekom'u evinde farklı mağlup eden Pınar Karşıyaka, adını şampiyon olduğu 2015 yılından 6 yıl sonra ilk kez yarı finale yazdırdı: 96-71. Eşleşmede ev sahibi olduğu ilk maçı kazandıktan sonra Ankara'daki rövanşı kaybeden Kaf-Kaf, farklı sonuçla seriyi 2-1'le geçti. Karşıyaka'da M'Baye 19 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Yeşil-kırmızılı ekip Play-Off yarı finalinde Darüşşafaka Tekfen'i eleyen Fenerbahçe Beko'yla eşleşti. 3 galibiyet alan tarafın finale çıkacağı seride ilk 2 maç İstanbul'da oynanacak.Maça iki takım da tutuk başladı. Semih'in pota altından, Henry'nin dışarıdan basketleriyle üstünlüğü eline alan Karşıyaka, 18-9'la farkı 9 sayıya kadar çıkardı. Türk Telekom, Samet'le farkı eritmeye çalışsa da ilk periyot, ev sahibinden Morgan'ın son saniye basketiyle 20-13 sonuçlandı. İkinci periyotta konuk ekibin üst üste hücumlardan boş dönmesinden yararlanan Kaf-Kaf, Metecan ve Henry'le 31-15 üstünlüğü bulup farkı 16 sayıya taşıdı. Devre arasına 43-32 ev sahibi ekip lehine girildi. Üçüncü periyotta Telekom farkı 3 sayıya kadar indirse de Henry, Taylor ve Morgan'ın art arda 7 sayısı farkın kapanmasına izin vermedi. Karşıyaka bu bölümde yabancılarının katkısıyla farkı 18 sayıya çıkardı. Wiltjer ve Can'ın basketleriyle periyot 70-55 sonuçlandı. Son 10 dakikada rahat bir oyunla farkı gitgide açan Pınar Karşıyaka, salondan 96-71 galip ayrılıp tur atlayan taraf oldu.

- Karşıyaka

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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