ING Basketbol Süper Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi
AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Spor

Salon: TOFAŞHakemler: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Burak YılmazTOFAŞ: Shepherd 17, Yiğit Arslan 11, Bora Satır, Simmons 10, Cook 8, Emre Tanışan, Zubcic 21, Berke Büyüktuncel, Cruz 21, Bora Satır 3, Muhsin Yaşar 4Türk Telekom: Gani Erdi Gülaslan 13, Ellis 12, Dawkins 21, Johnson 9, Can Uğur Öğüt...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Burak Yılmaz

TOFAŞ: Shepherd 17, Yiğit Arslan 11, Bora Satır, Simmons 10, Cook 8, Emre Tanışan, Zubcic 21, Berke Büyüktuncel, Cruz 21, Bora Satır 3, Muhsin Yaşar 4

Türk Telekom : Gani Erdi Gülaslan 13, Ellis 12, Dawkins 21, Johnson 9, Can Uğur Öğüt 10, Clemmons 16, Batuhan Acar, Samet Geyik, Berk Demir 12,

1. Periyot: 13-19

Devre: 34-38

3. Periyot: 66-52

Normal süre: 80-80

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında TOFAŞ, sahasında Türk Telekom'u normal süresi 80-80 biten maçta uzatma sonunda 95-93 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Mustafa Bikeç - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title