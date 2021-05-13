Türk Telekom: 82-79
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Türk Telekom: 82-79

Türk Telekom: 82-79
Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Fatih Arslanoğlu (xx), Alper Özgök (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xx) 9, Onuralp (xxx) 9, Kennedy (xx), M'Baye (x), Morgan (xxx) 24, Henry (xxx) 19, Metecan (xx) 9, Nusret (x) 1, Mahir (xxx) 10, Semih (x) 1TÜRK TELEKOM: Johnson (xx) 7,...

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Fatih Arslanoğlu (xx), Alper Özgök (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xx) 9, Onuralp (xxx) 9, Kennedy (xx), M'Baye (x), Morgan (xxx) 24, Henry (xxx) 19, Metecan (xx) 9, Nusret (x) 1, Mahir (xxx) 10, Semih (x) 1TÜRK TELEKOM: Johnson (xx) 7, Dekker (xxx) 17, Foster (xx) 6, Wiltjer (xxx) 30, Bryant (xx) 9, Can (x) 2, Samed (xx) 8, Erdi (x), Muhammed Baygül (x)1.PERİYOT: 14-21İLK YARI: 35-343.PERİYOT: 59-595 FAUL: Johnson (39.33) (Türk Telekom)

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Play-Off çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka, evinde Türk Telekom'u çekişmeli geçen mücadelede 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. FIBA Şampiyonlar Ligi finalleri ve ligin son haftasındaki Beşiktaş randevusundan sonra 9 günde 5'inci maçına çıkan Kaf-Kaf'ta Morgan 24 sayıyla kritik galibiyete katkı yaptı. Telekom'a ise Wiltjer'in 30 sayısı yetmedi. Yeşil-kırmızılılarda Yunus sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Seride ikinci karşılaşma 15 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da oynanacak. Kaf-Kaf rakibini ikinci maçta da mağlup ettiği taktirde seride durumu 2-0'a getirip adını yarı finale yazdıracak.Maça iki ekip karşılıklı basketlerle başladı. Pınar Karşıyaka'nın ribaundlarda etkisiz kalmasından yararlanan konuk ekip, öne geçip farkı 8 sayıya kadar taşıdı. İlk periyot sonuçlandı. İkinci periyodun başında Türk Telekom Braynt'la farkı 11 sayıya kadar çıkarsa da Onuralp ve Morgan'la farkı 1'e indiren Kaf-Kaf, Mahir'in son saniyelerdeki üçlüğüyle soyunma odasına 35-34 önde girdi. Ev sahibi üçünçü periyotta Henr'nin üst üste 2 üçlüğü ve Metecan'la 11 sayılık farkı yakalayan taraf oldu. Telekom, Wiltjer ve Can'la eşitliği yeniden yakalayınca dördüncü periyot 59-59 eşitlikle başladı. Son periyotta konuk ekip Dekker'ın kritik sayılarıyla yeniden 5 sayı farkla öne geçti. Karşıyaka, bitime 2 dakika 20 saniye kala Henry'in basket faulden bulduğu sayılar ve Morgan'ın serbest atışlarıyla oyuna 72-72'yle tekrar denge getirip ardından aynı oyuncuyla 74-72 üstünlüğü yakaladı. Telekom, Samet'le 74-74'ü bulsa da Metecan hayati üçlüğüyle skoru 77-74'e taşıyınca konuk ekibin çabası kalan anlarda galibiyete yetmedi. Telekom'da Foster ve Can, son saniyelerde 3 sayılık atışlardan yararlanamayınca Kaf-Kaf salondan 82-79 galip ayrıldı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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