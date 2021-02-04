Türk Telekom, 5G'nin beşiği olmayı amaçlıyor

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, 5G'ye hazırlanmanın temelinin fiber olduğunu ve baz istasyonlarının yüzde 50'sini fiberleştirdiklerini belirterek, "5G yolunda diğer operatörlerin de baz istasyonlarının fiberleşmesi konusunda hizmet sunma gibi bir rolümüz var.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, 5G'ye hazırlanmanın temelinin fiber olduğunu ve baz istasyonlarının yüzde 50'sini fiberleştirdiklerini belirterek, "5G yolunda diğer operatörlerin de baz istasyonlarının fiberleşmesi konusunda hizmet sunma gibi bir rolümüz var. Sağladığımız yeni teknolojiler ve sayılı operatörlerle yaptığımız iş birlikleri ile 5G'nin beşiği olmak amacımız." dedi.

Önal, Türk Telekom'un 2020 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladığı toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Evden çalışma modeline ilişkin soruya Önal, "İstihdamı olumsuz etkilemeden uzaktan çalışmanın sunduğu her türlü imkanı kullanmayı ve süreçlerimize dahil etmeyi öngörüyoruz. Sürdürülebilirliğimiz ve verimliliği değerlendirdiğimiz Türkiye'nin istihdamına asla halel getirmeyecek modellerle işleyişimize devam edeceğiz." şeklinde cevapladı.

Ümit Önal, 2020 yılında haberleşme fiyatlarındaki değişimi ilişkin soruyu, "Toplam enflasyonun çok altında fiyatlar var bizde, üstelik artan iletişim ihtiyacı ve şebeke yüküne rağmen. Bizim fiyat artışımız daha çok tarife artışından ziyade hızlı ve yüksek kapasiteli internete olan talebin artışına bağlı paket fiyatının artışından geldi. Geçen yılki fiyat artışı yüzde 5 civarında oldu." şeklinde yanıtladı.

Sosyal medya uygulamalarına ilişkin bundan sonraki süreçte neler yapılacağına dair soru üzerine Önal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyada özellikle sosyal medya uygulamaları ile ilgili gündemler yoğun. AB, OTT'ye karşı pozisyonlanması var. Yakın zamanda WhatsApp'ın 3. taraf bilgilerinin paylaşımı ile ilgili özellikle Türkiye'de gündem olan bir uygulaması var. Bu, bizim gibi diğer operatörlerin de çalışmaları var. Yerli ve milli uygulamaları desteklemek için ortak mutabakata vardık. Bu noktada operatörler ile sınırlı kalmayacak şekilde yeni uygulamalar eklenebilir. Bip ve Yaay ile sınırlı aynı zamanda Vodafone kullanıcılarına sunduğu sosyal medya paketlerinin ücretsiz olmasını sağlayan uygulama için de geçerli olacak. Şu an bu ya da şu ürünler eklenecek demek için erken."

"Olası isteklilere satış için gerekli çalışmaları yaptık"

"Salgın döneminde tüketici şikayetleri hangi alanda yoğunlaştı?" sorusu üzerine Önal, Türk Telekom olarak yurdun tamamında mahallelerde ve sokaklarda olduklarını belirterek, "Köy içinde sadece birkaç hanenin yaşadığı ve internet talebi olmayan yerlerde de gerekirse maliyetine katlanıp yatırım geri dönüşümü düşünülmeden sınırlı sayıda hizmetin devamlılığını sağlamak için yetişmeye çalıştık. Son birkaç yıldaki fiberleşme çalışmalarımız meyvesini verdi." ifadelerini kullandı.

Önal, 13 bin tane Türk Telekom santrali olduğunu ve buralarda 17 bin çalışanın tüm Türkiye'nin internet erişimi için çalıştığını söyledi.

Sahada 10 binin üzerinde arıza ve yeni tesis için müşterilere hizmet vermeye çalışan personelinin bulunduğunu aktaran Önal, "Talebin yoğun zamanında istihdam artırarak talebi karşılamaya çalıştık." dedi.

Önal, "Ana hissedarınız bankalar. 2019'da bir satış gündeme gelmişti, şu an ne aşamadalar?" sorusuna, "LYY hissedar oldu yüzde 55 ile daha sonra Türk Telekom'un olası satışı için görüşme yetkisi verildi. Olası isteklilere satış için gerekli çalışmaları yaptık." şeklinde cevap verdi.

"Güvenli ortamda internet erişimi sağlıyoruz"

Ümit Önal, istihdam politikasına ilişkin soru üzerine, 2020'de iştirakler dahil 9 bine yakın yeni istihdam sağladıklarını ve yeni yıla 500 ilave istihdamla başladıklarını belirterek, "Yeni mezun Start programımız, dijital dönüşüme odaklandığımız TT Ventures ve tüm ekosistemi büyütmeye odaklandığımız bir yılda istihdamı büyütüp değer katmaya devam edecek diyebiliriz. Şu anda çalışan sayımız 35 bini buldu." ifadelerini kullandı.

5G yatırımlarına ilişkin soru üzerine Önal, şu değerlendirmeleri yaptı:

"5G'ye hazırlanmanın temeli fiber. Baz istasyonlarımızın yüzde 50'sini fiberleştirdik. 5G yolunda diğer operatörlerin de baz istasyonlarının fiberleşmesi konusunda hizmet sunma gibi bir rolümüz var. Sağladığımız yeni teknolojiler ve sayılı operatörlerle yaptığımız iş birlikleri ile 5G'nin beşiği olmak amacımız."

Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip operatörü olduklarının altını çizen Önal, "Siber güvenlik, Türk Telekom gibi kamu kurumlarının tamamı ve özel sektörün en büyük şirketleri ile çalışan operatör için olmazsa olmaz kavram. Sadece altyapı sunmayıp güvenli ortamda internete erişmelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbol yayın ihalesi

Türk Telekom CEO'su Önal, dijital TV platformuna ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"2021 gelecek vizyonumuz için geçiş yılı olacak. Bunun ilkine TV platformumuzu yenilemekle başlayacağız. Platformumuz global bir servis sağlayıcı tarafından yönetilmekte. 2019'da platformu yenileme ihalesi yaptık. İlk fazını 2021'in ilk yarısının sonunda görecek şekilde bunu değiştiriyoruz. Bağımsız TV yayıncılığı var bunun ucunda. Gelirlerimizi çeşitlendirmek, TV alanında da sadece nicelik değil nitelik olarak da ilerlediğimiz bir yön. Mantıklı, verimli sonuçlar doğurup yatırımcımızı da mutlu edecek bir yön."

"Futbol yayın ihalesine katılacak mısınız?" sorusunu Önal, şöyle yanıtladı:

"Bugünden bir şey söylemek mümkün değil, şartlara bakmak lazım. Verimli olmayan, bize fayda getirmeyecek, sırf 'naklen yayıncı' olmak için herhangi bir işin içinde olmayacağımızı söylemeliyim. Biz yayıncılık madalyasını değil verimlilik madalyasını almak istiyoruz."

"Siber güvenlikte öncelik ürünleri yerlileştirmek"

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç da deprem sonrası iletişimin sağlıklı yapılmasına ilişkin soru üzerine, "Deprem anında kaynakları çeşitlendirmeliyiz. Herkes aynı kaynağı aramaya başlarsa kaynak ne olursa olsun sıkıntıya düşer. Kapasitemizi artırdık. Volte desteğini artırdık. Bunun etkilerini İzmir ve Elazığ depreminde gördük." ifadelerini kullandık.

Salgın döneminde gelen şikayetlere yönelik soruya Kıraç, şöyle yanıt verdi:

"Salgın başında bugüne gelen taleplerin yaklaşık yüzde 95'ini karşıladık. Yani 5,3 milyon talep karşılamışız. Yeni ya da nakil. Satılan evler de bizim için talep kaynağı. Yüzde 5 oranında ilk etapta karşılayamadığımız talep var. Daha sonra karşılıyoruz. Mobilde kota olduğu için sabit internetteki limitsiz paketler isteniyor. Şikayet geldi ama iyi yönettiğimizi düşünüyorum."

Kıraç, siber güvenlikle ilgili olarak "Siber güvenliği 3. ülkelerden alıp yapabilirsiniz ama normal şartlar olmayınca o ürünler çalışmaz. Siber güvenlikte öncelik ürünleri yerlileştirmek. 2020 yıl sonunda yüzde 30'a ulaştık. Bu sene sonu itibarıyla da yüzde 50'ye ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan ise haberleşme fiyatlarındaki artışın enflasyona etkisine ilişkin soru üzerine, "Toplam haberleşme enflasyonu 2020 yılında yüzde 5,73 oldu. Yaklaşık yüzde 3-4 arası bir etkisi var toplam endeks içerisinde." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci