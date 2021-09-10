Türk Telekom 2020 yılı Faaliyet Raporu'na uluslararası 13 ödül
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Türk Telekom 2020 yılı Faaliyet Raporu'na uluslararası 13 ödül

Türk Telekom 2020 yılı Faaliyet Raporu'na uluslararası 13 ödül
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türk Telekom 2020 Yılı Faaliyet Raporu, dünya çapında prestije sahip, uluslararası çapta yüzlerce şirketin faaliyet raporlarının değerlendirmeye alındığı 'LACP Vizyon Ödülleri'nde 4 farklı kategoride 13 ödüle layık görüldü.

Türk Telekom 2020 Yılı Faaliyet Raporu, dünya çapında prestije sahip, uluslararası çapta yüzlerce şirketin faaliyet raporlarının değerlendirmeye alındığı 'LACP Vizyon Ödülleri'nde 4 farklı kategoride 13 ödüle layık görüldü. Şirketin 2020 Faaliyet Raporu, "Avrupa, Orta Doğu ve Afrika " (EMEA) ve Türkiye sıralamasında birinci olurken, küresel sırlamada 11'inci sırada yer alarak toplam 5 platin ve 3 altın ödül kazandı.

Türkiye'nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden biri olan Türk Telekom, '2020 Yılı Faaliyet Raporu' ile Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP-League of American Communications Professionals) tarafından her yıl uluslararası platformda düzenlenen LACP Vizyon Ödülleri'nde bu yıl da önemli bir başarıya imza attı. Yarıştığı dört farklı kategoride toplam 13 ödüle layık görülen şirketin 2020 Faaliyet Raporu, üç dalda 100 üzerinden 99, bir dalda ise 98 puan ile değerlendirildi. Jüri tarafından 2020 yılında küresel ölçekte yayınlanan faaliyet raporları arasında 11'inci sırada değerlendirilen şirketin 2020 Faaliyet Raporu, 'Avrupa, Orta Doğu ve Afrika -Tüm Sektörler' (EMEA) sıralamasında ve Türkiye-Tüm Sektörler sıralamasında da 1'inci oldu.

5 platin, 3 altın ödül

Şirketin raporu, LACP jürisi tarafından, telekomünikasyon ana sektöründe ve aynı zamanda şirket grupları, holdingler kategorisinde, faaliyet ve entegre rapor özellikleri ile değerlendirildi. 'En İyi Rapor Metni' alanında EMEA sıralamasında aldığı platin ödülle birlikte Türk Telekom, toplamda 5 platin ve 3 altın ödüle layık görüldü. Şirketin 2020 Faaliyet Raporu ayrıca, küresel ölçekte platin ödül ve altın ödül alan 5 telekomünikasyon şirketinden biri olurken, ilk 100 sıralamasında sektörün dünya 4'üncüsü olma başarısını da gösterdi. Rapor, şirket grupları, holdingler kategorisinde aldığı platin ödül ile dünya birincisi oldu.

"Modern çizgiler ve yalın mesajlarla donattığımız faaliyet raporumuz yenilikçi bakış açımızı yansıtıyor"

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, faaliyet raporlarının kurumlar ile paydaşları arasındaki en önemli iletişim aracı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden bir teknoloji şirketi olmanın ötesinde, yaptığımız her işte insanı merkeze alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bunu, yatırımcılarımız ve paydaşlarımızla iletişimimize de yansıtarak aramızdaki bağı her zaman sağlam tutuyor, kendilerini değerli hissettirecek çalışmalara imza atıyoruz. Büyük bir özenle hazırladığımız faaliyet raporumuz da bu hassasiyetimizi gösteren önemli unsurlardan biri. Şirket olarak, verdiğimiz hizmetteki titizliği faaliyet raporlarımıza da aktarıyor; yenilikçi bakış açımızı yansıtan modern çizgiler ve yalın mesajlarla donattığımız raporumuzu paydaşlarımızın beğenisine sunuyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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