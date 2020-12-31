Türk Telekom, 2020'de de Türkiye'ye değer kattı

Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımıyla 2020'de de binlerce hayata dokunurken, kadın istihdamından görme engellilerin kitaplara erişimine ve eğitim-öğretimden amatör sporlara kadar "Türkiye'ye Değer" projelerini sürdürdü.

Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımıyla 2020'de de binlerce hayata dokunurken, kadın istihdamından görme engellilerin kitaplara erişimine ve eğitim-öğretimden amatör sporlara kadar "Türkiye'ye Değer" projelerini sürdürdü.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'ye Değer" anlayışıyla projeler üreten şirket, 2020'de de bu çalışmalarını sürdürdü.

Şirket, internet ve e-ticaret eğitimi verdiği kadınların kariyer yolculuğuna, görme engelli bireylerin kitaplara ve sanat eserlerine ulaşmasına, amatör sporculara destek oldu, arama kurtarma ekibi Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) ile afet zamanlarında hayat kurtardı.

"Telefon Kütüphanesi" uygulaması 10 bin aktif görme engelli kullanıcıya ulaştı

Verilen bilgiye göre, "Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay" projesinde, 75 gönüllü eğitmen ile 4 bin kadına dijital pazarlama eğitimleri veren Türk Telekom, kadınların kariyer yolculuğunda 2020 yılında da yanlarındaydı.

Türk Telekom'un, "Herkes için erişilebilir iletişim" prensibiyle hayata geçirdiği, "Telefon Kütüphanesi" uygulaması, 10 bin aktif görme engelli kullanıcıya ulaştı.

250'den fazlası çocuk kitabı olmak üzere 2 bine yakın kitap ve dünyaca ünlü 20 tabloya sesli erişmeyi olanaklı kılan uygulamaya, 2020'de ilaç barkodu okuma özelliği eklendi. Bu sayede görme engelliler, 6 binden fazla ilacın kullanma talimatına dair bilgilere sesli olarak kolayca erişebiliyor.

Günışığı Pandemi Dönemi Açık Öğrenim Platformu ile 43 bin aileye eğitim verildi

Türk Telekom'un az gören çocukların kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayan Günışığı projesi ise 2020'nin ilk 3 ayında "Okulumda Günışığı Seminerleri" ile 13 binden fazla öğrenciye, yaklaşık 700 öğretmen ve yöneticiye ulaştı.

"Günışığı Pandemi Dönemi Açık Öğrenim Platformu" ile 43 bin aileye eğitim verildi.

Türk Telekom'un Türkiye genelinde 11 bölgede yaklaşık 150 gönüllü çalışanından oluşan bir sivil savunma hareketi olan TTAKE, doğal afetlerde 2020'de de Türkiye'nin umudu oldu.

TTAKE, Elazığ depreminden İzmir depremine, Giresun Yağlıdere'deki selden Çaldağ bölgesindeki sele kadar farklı doğal afetlerde seferber oldu.

Türkiye'de sporun gelişmesi için amatör sporlara yıllardır destek olan Türk Telekom, ülkenin dört bir yanında basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi 33 farklı branşta 40 spor kulübünü destekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu