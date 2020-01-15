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Türk Telekom 2019’da hisseleri en çok değerlenen operatör oldu

Türk Telekom'un, başarılarla geçen 2019 yılının ilk 9 ayı içerisinde kaydettiği güçlü finansal performansı, hisse fiyatlarına da yansıdı ve Türk Telekom, 2019'da hisse fiyatı en çok artan telekom operatörü oldu.

15.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:42
Türk Telekom 2019’da hisseleri en çok değerlenen operatör oldu

'un, başarılarla geçen 2019 yılının ilk 9 ayı içerisinde kaydettiği güçlü finansal performansı, hisse fiyatlarına da yansıdı ve Türk Telekom, 2019'da hisse fiyatı en çok artan telekom operatörü oldu.

Kaynak: Dunya.com

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