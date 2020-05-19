Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi Eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İstanbul'da düzenlenen Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi ile Türkiye'nin tanıtımını yaptı.

Eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İstanbul'da düzenlenen Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi ile Türkiye'nin tanıtımını yaptı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Türk Telekom'un ana sponsorluğunda düzenlenen ralli, Dolmabahçe Sarayı'nın önünde başladı.

Kenan Sofuoğlu'na milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da eşlik ettiği rallinin startını, telekonferans ile bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal verdi.

Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu, İstanbul'un tarihi yerlerinden Karaköy, Sirkeci Garı, Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Yedikule, Topkapı ve Balat'tan geçtikten sonra Taksim Meydanı'nda turlarını tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılını kutladıklarını belirterek, "Bu anlamlı günü gençlerimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Gençlerimizle yarınlara olan yürüyüşümüzü aynı ruh ve heyecanla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı emaneti ve şanlı bayrağı ilelebet payidar kılma, bu ruhu ve bilinci diri tutma, daha yükseklere taşıma adına çalışmalarımızı, gayretlerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl meydanlarda kutlanamadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle meydanlara inemesek de aynı coşkuyu ve heyacanı yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Gün boyu pek çok etkinliğimiz ve faaliyetimiz söz konusu. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in selamlarını, sevgilerini iletmek istiyorum. Tüm insanlığın umudu olan gençlerimiz bizim en büyük güvencemiz. Gençlerimize güveniyoruz, onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu kutlu yürüyüşü yapacak ve bu şanlı emaneti teslim alacak gençlerimizin daha donanımlı ve güçlü olmaları adına, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de tüm imkanları onlar için ortaya koyacağımızı ifade etmek istiyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi, İstanbul'umuz, ülkemiz ve bayramımızın coşkusunu yansıtması için çok anlamlı bir faaliyet. Bu vesileyle Milletvekilimiz Kenan Bey'e, sporcumuz Toprak Bey'e ve motosiklet federasyonumuza teşekkürlerimizi ve tebriklerimi ifade etmek istiyorum. Hep birlikte nice bayramlara temennimle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kenan Sofuoğlu: "Böyle bir projenin parçası olmak çok güzel oldu"

Kenan Sofuoğlu, güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Böyle özel bir günde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda böyle bir projenin parçası olmak bizim için çok güzel oldu. Güzel bir deneyim kazandık. İnşallah gençlerin de beğeni ve ilgisini çekecek bir iş yapmışızdır. Ülkemizin futbol dışında diğer sporlarda da bu tarz projelere ihtiyacı vardır. Bu anlamda federasyonumuzla beraber güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Kazasız, belasız tamamladık. Yollar yarışlara uygun değil ama başladığında Toprak biraz işi yarışa çevirdi. Ben de gazlamak zorunda kaldım ama güzel oldu." diye konuştu.

Toprak Razgatlıoğlu ise Kenan Sofuoğlu ile böyle bir organizasyonda yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Zaten beraber antrenman yapıyoruz ama buradaki yarış farklıydı. Gerçekten yarış moduna girdim. Kazasız belasız geçti, gayet güzeldi. Biz çok keyif aldık, inşallah izleyenler de keyif almıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da organizasyonun güzel geçtiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin tanıtımı için ülkemizin tanıtımı için böyle bir dönemde böyle bir fırsat yakalamış olduk. Türkiye'de motor sporlarının duayeni Kenan ile Toprak'ın olduğu herde hız, tutku, heyecan ve adrenalin vardır. Türk Telekom'un da iş birliğiyle güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal ise anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Burada hız, gençlik, heyecan ve teknoloji var. Türk Telekom olarak bütün bunların buluşma noktasında olmaktan dolayı mutluyuz. Teknoloji ile sporun harmanlandığı böylesi bir organizasyonda ve böyle anlamlı bir günde olmaktan dolayı çok büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Dünyaca ünlü iki sporcuyla beraber bu organizasyonun bir parçası olmak çok özel. Umarım bunun devamını getiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyona katılanlar, etkinliğin ardından Taksim'deki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kaynak: AA