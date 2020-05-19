HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi

Eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İstanbul'da düzenlenen Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi ile Türkiye'nin tanıtımını yaptı.

Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi
19.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:04

Eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İstanbul'da düzenlenen Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi ile Türkiye'nin tanıtımını yaptı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Türk Telekom'un ana sponsorluğunda düzenlenen ralli, Dolmabahçe Sarayı'nın önünde başladı.

Kenan Sofuoğlu'na milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da eşlik ettiği rallinin startını, telekonferans ile bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal verdi.

Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu, İstanbul'un tarihi yerlerinden Karaköy, Sirkeci Garı, Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Yedikule, Topkapı ve Balat'tan geçtikten sonra Taksim Meydanı'nda turlarını tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılını kutladıklarını belirterek, "Bu anlamlı günü gençlerimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Gençlerimizle yarınlara olan yürüyüşümüzü aynı ruh ve heyecanla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı emaneti ve şanlı bayrağı ilelebet payidar kılma, bu ruhu ve bilinci diri tutma, daha yükseklere taşıma adına çalışmalarımızı, gayretlerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl meydanlarda kutlanamadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle meydanlara inemesek de aynı coşkuyu ve heyacanı yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Gün boyu pek çok etkinliğimiz ve faaliyetimiz söz konusu. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in selamlarını, sevgilerini iletmek istiyorum. Tüm insanlığın umudu olan gençlerimiz bizim en büyük güvencemiz. Gençlerimize güveniyoruz, onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu kutlu yürüyüşü yapacak ve bu şanlı emaneti teslim alacak gençlerimizin daha donanımlı ve güçlü olmaları adına, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de tüm imkanları onlar için ortaya koyacağımızı ifade etmek istiyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi, İstanbul'umuz, ülkemiz ve bayramımızın coşkusunu yansıtması için çok anlamlı bir faaliyet. Bu vesileyle Milletvekilimiz Kenan Bey'e, sporcumuz Toprak Bey'e ve motosiklet federasyonumuza teşekkürlerimizi ve tebriklerimi ifade etmek istiyorum. Hep birlikte nice bayramlara temennimle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kenan Sofuoğlu: "Böyle bir projenin parçası olmak çok güzel oldu"

Kenan Sofuoğlu, güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Böyle özel bir günde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda böyle bir projenin parçası olmak bizim için çok güzel oldu. Güzel bir deneyim kazandık. İnşallah gençlerin de beğeni ve ilgisini çekecek bir iş yapmışızdır. Ülkemizin futbol dışında diğer sporlarda da bu tarz projelere ihtiyacı vardır. Bu anlamda federasyonumuzla beraber güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Kazasız, belasız tamamladık. Yollar yarışlara uygun değil ama başladığında Toprak biraz işi yarışa çevirdi. Ben de gazlamak zorunda kaldım ama güzel oldu." diye konuştu.

Toprak Razgatlıoğlu ise Kenan Sofuoğlu ile böyle bir organizasyonda yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Zaten beraber antrenman yapıyoruz ama buradaki yarış farklıydı. Gerçekten yarış moduna girdim. Kazasız belasız geçti, gayet güzeldi. Biz çok keyif aldık, inşallah izleyenler de keyif almıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da organizasyonun güzel geçtiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin tanıtımı için ülkemizin tanıtımı için böyle bir dönemde böyle bir fırsat yakalamış olduk. Türkiye'de motor sporlarının duayeni Kenan ile Toprak'ın olduğu herde hız, tutku, heyecan ve adrenalin vardır. Türk Telekom'un da iş birliğiyle güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal ise anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Burada hız, gençlik, heyecan ve teknoloji var. Türk Telekom olarak bütün bunların buluşma noktasında olmaktan dolayı mutluyuz. Teknoloji ile sporun harmanlandığı böylesi bir organizasyonda ve böyle anlamlı bir günde olmaktan dolayı çok büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Dünyaca ünlü iki sporcuyla beraber bu organizasyonun bir parçası olmak çok özel. Umarım bunun devamını getiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyona katılanlar, etkinliğin ardından Taksim'deki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kaynak: AA

Spor Manşet

Haberler

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Spor
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı Spor
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı geçiyorlar? Spor
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı...
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi Spor
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı Spor
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı Spor
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı
Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi
BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı
BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı
Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Neva Ersin Korkut Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 14:04:42. #1.15#
title