Türk tekvandosunun duayen ismi İsmet Iraz vefatının ikinci yılında anıldı

14.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:42

Türk tekvandosunun duayen ismi İsmet Iraz, ölümünün ikinci yılında 2 ayrı törenle anıldı.

İsmet Iraz için ilk anma töreni Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirildi.

Duayen isim için daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binadaki Konferans Salonu'nda anma töreni yapıldı.

Kabri başındaki anma törenine Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Türk Güreş Vakfı Genel Başkanı Ahmet Ayık, İsmet Iraz'ın eşi Hanefi Iraz, sporcular ve antrenörler katıldı.

Bakanlıktaki törene ise Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları Murat Kocakaya ve Ömer Altunsoy, bakanlık çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.



İsmet Iraz'ın hayatından kesitlerin oluşturduğu bir slayt gösterisi davetlilere sunuldu.

Güray Soysal'ın moderatörlüğünde, Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Özbay Güven, İsmet Iraz kısa oturumda merhum hakkında düşüncelerini paylaştı.

Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan, İsmet Iraz'ın yetiştiği Atıf Bey Mahallesi'ni çok sevdiğini hatırlatarak, "Bir insanını ona kırıldığını duymadım. Ülkesini çok sevdiğinden zaten kuşkum yok. Onun bir hedefi vardı. Türkiye'de spor yapılmalı, spor yapanlar çoğalmalı, gençler daha sayıda spor yapmalı düşüncesiydi. Kafasına koydu, kafasına yerleştirdi ve aldı tekvandoyu götürdü." ifadelerini kullandı.

Metin Şahin de şu görüşleri paylaştı:

"Büyük bir spor adamını, teknik direktörü ve değerli bir spor insanını anmak için toplandık. Sevginin bir insanı öldükten sonra da nasıl yaşattığını bugün görüyoruz. Olimpiyat madalyalarına giden spor hareketini başlatan kişiydi. Türk sporunun en büyük kişiliklerinden biriydi."

Özbay Güven ise bir efsaneyi konuştuklarını hatırlatarak, "Spor tarihi açısından İsmet Iraz'ı değerlendiren kişi olarak onun felsefesinin dünyaya aktarılmalı diyebilirim. Hizmetlerinden dolaylı övünç ve gurur duyuyorum. Onun birinci hayatı tekvando, ikinci hayatı tekvandocular, üçüncü hayatı da ailesiydi." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA