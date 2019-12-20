Türk tekvandocular Grand Slam'da dereceye giremedi

20.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:58

Tekvandoda Grand Slam Şampiyonlar Serisi Final Müsabakası, Çin'de gerçekleştirildi.

Wuxi kentinde 18-20 Aralık tarihlerinde düzenlenen yılın son organizasyonunda, 4 Türk sporcu tatamiye çıktı.

Kadınlarda 49 kiloda Rukiye Yıldırım ile 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ikinci turda, 49 kiloda Zeliha Ağrıs ve +67 kiloda Nafia Kuş ise ilk turda rakiplerine yenildi.

Kaynak: AA