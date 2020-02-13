Türk tekstil ürünleri Paris'te tanıtıldı

13.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:18

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) üyeleri, Fransa'nın başkenti Paris'te eş zamanlı gerçekleştirilen "Premiere Vision Paris" ve "Texworld Paris" fuarlarına katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 ilkbahar-yaz trendlerinin belirlendiği, deriden kumaşa, aksesuardan hazır giyime birçok ürün ve ürün grubunun sergilendiği fuarlarda Türkiye'den 290 firma yer aldı.

UTİB'in standında, Türk kumaş sektörünü dünyaya tanıtmak, sektörün imajını geliştirerek yurt dışında markalaşmasına öncülük etmek, mevcut pazarlardaki payını artırmak, hedef ülkelerle ihracatı geliştirmek amacıyla hazırlanan "Turkish Fashion Fabrics (TFF) Magazine" dergisi dağıtıldı.

Türkiye'nin giyimlik kumaş sektöründen firmalarına, Türk tasarımcılardan tasarımlarına kadar birçok konuya değinen, Türk tekstil sektörünü tanıtan TFF Magazine, başta Fransız yatırımcılar olmak üzere dünyanın dört bir yanından fuara katılan sektör profesyonellerine sunuldu.

"Fransa, Türk tekstil sektörü için büyük bir pazar"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türk tekstil sektörünün her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti.

Sektörün Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve ileri teknoloji konularında büyük ivme yakaladığını bildiren Engin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin '2023 İhracat Stratejisi' kapsamındaki hedef ülkeler arasında Fransa da yer alıyor. Türkiye'nin tekstil ihracat pazarları arasında Fransa, 2019 yıl sonu itibarıyla 121 milyon dolar ihracatla 19'uncu sırada. Fransa aynı zamanda 2018 yıl sonu itibarıyla dünya tekstil ithalatçı ülkeleri arasında da toplam 4,3 milyar dolar ithalatla 14'üncü sırada yer alıyor. En çok İtalya, Almanya ve Çin'den ithalat yapan Fransa, önemli bir ithalatçı olduğu için Türk tekstil sektörü için de oldukça büyük bir pazar oluşturuyor. Türkiye'nin 2018 yıl sonu itibarıyla Fransa'daki pazar payı ise yüzde 3. Ülkemizden Fransa'ya en çok pamuk ipliği, pamuklu mensucat, sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler ve diğer örme mensucat ürün grupları ihraç ediliyor."

Kaynak: AA