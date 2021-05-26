Türk teknoloji şirketinden uzay alanında ihracat başarısı

Türk şirketlerinin yüksek teknoloji alanındaki ihracat başarılarına bir yenisi eklendi.

Türk şirketlerinin yüksek teknoloji alanındaki ihracat başarılarına bir yenisi eklendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, CTech Bilişim Teknolojileri ile Thales Alenia Space, uydu haberleşme sistemleri alanında iş birliği anlaşması imzaladı. Bu iş birliği kapsamında CTech, uydu haberleşmesi ve uzay kalifiye ürünleri kapsamında ilk ihracatını Thales Alenia Space için gerçekleştirdi.

Şirket, bu iş birliğiyle uluslararası pazardaki hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım daha attı. Thales Alenia Space ise bu iş birliğiyle Türkiye uzay pazarındaki varlığını güçlendirerek tedarik zincirini geliştirmeyi hedefliyor.

CTech, haberleşme uydusu ihracat programı çerçevesinde uydu alanındaki ilk parça ihracatını gerçekleştirmiş oldu. Şirket, ihraç edilecek ürünlerin teslimatlarını da tamamladı. CTech'in sağladığı bileşenler Thales Alenia Space tarafından üçüncü bir ülkenin uydusu için kullanılacak.

Thales ve Leonardo firmalarının ortak girişimi olan Thales Alenia Space (İspanya) 32 yıllık tecrübesi ve 600 uydu için 4 binden fazla ürün teslimatıyla uydu haberleşme sistemleri alanında uluslararası referanslara sahip bulunuyor. Thales Alenia Space, son 15 yılda yaptığı çalışmalarla uydu haberleşme sistemleri alanında sektörde önemli bir konumda yer alıyor.

Türksat 6A'da imzası var

CTech, 2005 yılından bu yana savunma ve güvenlik, havacılık ve uzay, telekom ve yayıncılık, haberleşme, siber güvenlik ve modelleme-simülasyon alanlarında kamu, özel sektör ve yurt dışındaki muhtelif paydaşlarına ürün ve çözümler sunarak, çeşitli projelerin yükleniciliğini yapıyor.

2018 yılında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) bir iştiraki haline gelen ve bu gelişme sonrasında hızla büyümeye devam eden CTech'te, çoğunluğunu alanında uzman mühendislerin oluşturduğu 180'den fazla personel çalışıyor.

CTech, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı gerçekleştirecek konsorsiyumda yer alıyor ve bu proje kapsamında ana işlevi yer kontrol istasyonları ile uydu arasındaki bağı kurmak olan Telemetri, Telekomut ve Mesafe Ölçüm (TTM) Alt Sistemi'ni geliştiriyor.

CTech ayrıca hem insansız hem de insanlı hava, kara ve deniz araçlarında kullanılabilen mobil ve güvenli uydu haberleşme terminalleri için de çözümler sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım