Türk teknoloji girişimcilerinin ürünleri Las Vegas'ta

İSTANBUL (AA) - ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de (Consumer Electronic Show) Türk teknoloji girişimcileri için İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle Türkiye'nin ilk pavilyonu kurulacak.

İSTKA'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak 2022'de düzenlenecek teknoloji fuarı CES için Eureka Park Fuar alanında kiralanan yaklaşık 150 metrekarelik İstanbul Pavilyonu'na, Türkiye'den 30 startup katılacak. Türk startuplar, 4 gün boyunca ürün ve teknolojilerini sergileme ve müşteri görüşmeleri yapma imkanı bulacak.

CES 2022'ye katılacak startupların seçim ve değerlendirme sürecinde kuluçka-girişimcilik merkezleri ve hızlandırma programları ile iş birliği yapılacak. CES Eureka Park şartlarını taşıyan startup adayları belirlenerek adaylar arasından müşteri temini, satış, yarışma başarısı ve benzeri azami fayda sağlayacak girişimler seçilecek.

"Ülke olarak ilk kez pavilyon kuracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, girişimcilik ekosisteminin hızla büyüdüğünü özellikle teknoloji girişimcilerinin başarılarının tüm dünyada dikkati çektiğini belirtti.

İstanbul Kalkınma Ajansı olarak startupları uluslararası pazarlara açılmaları için desteklediklerini ifade eden Tüzgen, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yaptığımız bu alandaki çalışmalardan biri de Las Vegas'taki CES 2022'ye katılımımız olacak. CES, yeni ürünlerin sadece bir kez sergilenebildiği bir fuar. Bu özelliği ile dünyanın en yenilikçi elektronik ürün fuarı. Ülke olarak ilk kez orada bir pavilyon kuracağız. Teknoloji girişimlerimizin birer global marka olma yolunda ilerlemelerine ve teknoloji ihracatı yapmalarına fayda sağlamanın yanında İstanbul'un girişimcilik imkan ve potansiyelinin global düzeyde tanıtılmasına hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Bu hedefle önümüzdeki dönemde de bu tür etkinliklerimizin sayısını arttıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, 2022 CES'te dünyanın dört bir yanından 1.100'den fazla teknoloji şirketi yer alacak. Fuarda sergilenecek yeni nesil teknoloji ürünlerinin tamamı ilk kez bu organizasyonda tanıtılacak. Eureka Park Fuar alanında; otonom araçlar, akıllı şehirler, ML, robotik, blockchain, sanal gerçeklik, ödeme, fitness, spor, kozmetik teknolojileri ve daha birçok endüstriyi temsil eden girişimler sergilenecek.

Haberi Kaydet