Türk Tekneleri Hamsinin Peşinde

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Türk teknelerinin hamsinin peşinden Gürcistan ve Rusya karasularına geçiş yapmaya başladıklarını söyledi.



Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsi sürülerinin büyük kısmının Türk karasularını terk ederek daha soğuk sulara sahip Gürcistan ve Rusya göç ettiğini belirtti.



Türk teknelerinin de balığın peşinden bu iki ülke tarafına geçiş yaparak avcılığı burada devam ettirdiklerini kaydeden Arslan, "Doğu Karadeniz'de av da olsa avcılık bugünlerde devam ediyor. Bölgemizde tamamen hamsi avının sona ermesiyle birlikte Türk teknelerinin tamamı Gürcistan ve Rusya karasularına geçiş yapacak ve avcılık burada bir süre daha devam edecek." dedi.



Az da olsa Türk karasularında hamsi avının gerçekleştiğini ve hava şartlarının iyi gitmesi durumunda sürecin ocak ayı sonuna kadar devam edeceği yönünde beklentilerinin bulunduğunu dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Balık tamamen sularımızı terk etmedi. Şuanda az da olsa avcılık yapılıyor. Tezgahlardaki hamsi de bölgemizde ağlara takılan balık. Hava şartları istediğimiz gibi gidiyor. Ocak ayında da kendi sularımızda avın devam etmesini bekliyoruz."

Doğu Karadeniz'de son günlerde ağlara bol miktarda istavrit takıldığına işaret eden Arslan, "Son yıllarda böyle bir avcılık dönemi yaşanmamıştı. Tekneler tonlarca istavrit ile liman ve barınaklara dönüyor. Hava şartları iyi gittiği sürece tezgahlarda istavrit bol miktarda yer alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA