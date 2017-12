Türk tatilciler yılbaşında Yunan adalarına akın etti



BALIKESİR - Yılbaşı tatilinin hafta sonuna denk gelmesini fırsat bilen tatilciler, yeni yıla Yunanistan'ın Ege adalarında girebilmek için Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı'nın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yağışlı havaya rağmen, sabahın ilk ışıklarıyla hudut kapısı önünden kuyruklar oluşturan tatilcilerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na gösterdiği ilgi Ayvalıklı turizmcilerin de yüzünü güldürdü. İzmir, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa, Aydın gibi vilayetlerden gelen tatilcilerin Midilli başta olmak üzere Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalarını tercih ettikleri görüldü.

Ayvalıklı seyahat acentesi sahibi Hasari Kaplan, bu yıl geçtiğimiz yıla nazaran yeni yıl için Midilli Adası'na yönelik Türk tatilcilerinin ilgisinin yüksek olduğunu söyledi. Kaplan, Midilli Adası'na yaklaşık 5 bin tatilcinin geçmesinin tahmin edildiğini belirtti.

Ayvalıklı turizmcilerden Alp Sezek ise, Ayvalık'tan Midilli'ye yönelik Türk tatilcilerinin ilgisinin her zaman aynı yoğunlukta olduğunu belirtti.

Tatilcilerden Ayvalık'ta esnaflık yapan Yavuz Tanyel, ilk kez Midilli'ye gideceğini belirterek, "Esnaf olarak her hafta perşembe günleri Ayvalık'ta kurulan semt pazarımıza Midilli Adası'ndan gelen müşterilerimle bu yılbaşını geçirmek istediğim için bugün buradayım" dedi.