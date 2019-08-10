10.08.2019 15:09

Türk tatilciler Kurban Bayramı'nda da Ege Adaları'ndan vazgeçemedi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar, Yunanistan'ın Midilli Adası'na akın etti. Feribotların hareket ettiği hudut kapılarında yoğunluk yaşandı.

Sabah erken saatlerden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na gelen tatilciler, işlemlerini yaptırarak Midilli'ye geçmeye başladı.

Midilli Adası'na olan talep nedeniyle Ayvalıklı feribot acenteleri ek seferler düzenlemek zorunda kaldı. Seferlere olan yoğun ilgi nedeniyle hudut kapısı önünde zaman zaman kuyruklar oluşuyor.

Arife gününden itibaren başlayan yoğunluğun bayram sonrası 18 Ağustos'a kadar süreceği bildiriliyor.

Türk tatilcilerin Kurban Bayramı'nın neden Yunanistan'ın Midilli Adası başta olmak üzere Ege Adaları'nda geçirmek istediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Şenay Paçalcılar, "Bir değişiklik olması ve oraları da gezip görebilmek için bu bayramı Midilli'de geçirme kararı aldık. Biraz da Midilli'nin fiyatları bize cazip geldi. Mesela biz 99 Euro bedelle 1 gece konaklamalı olarak Midilli'ye gidiyoruz. Bu fiyat bize çok cazip geldi. Bir ayvalıklı olarak Midilli 'ye ilk kez gidecek olduğum için son derece heyecanlıyım" dedi.

Ayvalıklı iş insanı Olcay Hasan Niğdelioğlu da Kurban Bayramı'nın Midilli Adası'nda geçirme kararı aldıklarını vurgulayarak, "Değişiklik oldun diye bu kararı aldık. Türkiye'de tatil yaptığımız zaman işten kopamıyoruz. Bu yüzden de uzak kalalım ki, bize ulaşamasınlar diye bu kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Ayvalık turizm acentelerinden Fatih Jale, kısa bir aradan sonra bugün ilk kez yeniden Midilli-Ayvalık arasında seferlere başladığını ifade ederek, "Ben 35 yıldan bu yana Midilli ile Ayvalık arasında feribot seferleri düzenliyorum. Bu yıl Kurban Bayramı gerçekten çok iyi gidiyor. Benim tahminime göre bu bayramda 6 ile 8 bin tatilci Midilli Adası'na geçecektir. Şu anda ek seferlere başladık. Zaten şu anda bizim firmamızda da bilet fiyatlarında çok ciddi indirim kampanyaları var. Bu bayramda rekor düzeyde yolcu taşıyacağımıza inanıyoruz" dedi.

Tur operatörlerinden Öztürk Turhan ise bu bayramda son derece yoğun bir trafiğin oluştuğunu kaydederek, "Bugün ek seferlerde düzenlendi. Her gemi iki kez Midilli'ye gidip gelecek. Şu ana kadar sabah saat 07.00'den itibaren yaklaşık bin yolcu bilet satın aldı. Yarın daha da kalabalık bir grubun Midilli'ye geçeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA