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Türk tasarımları yurt dışı sektöründe yerini aldı

Rimena Giyim tasarımları, Avrupa ve Balkan ülkeleri tarafından ilgiyle takip edilmeye başladı.

Türk tasarımları yurt dışı sektöründe yerini aldı
09.07.2020 12:38 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:41

Rimena Giyim tasarımları, Avrupa ve Balkan ülkeleri tarafından ilgiyle takip edilmeye başladı.

Modacı Abdulselam Dalmış, Rimena Giyim için çalışmalarını sergilerken, marka Avrupa ve Balkan ülkeleri tarafından da ilgiyle takip edilmeye başlandı. Modacı Dalmış tasarımlarıyla büyük ilgi toplarken Rimena Giyim de tüm ilgileri üzerine çekti. Modacı Dalmış'ın tasarımları arasında değişik batı kültürlerinin bulunduğu ve kış koleksiyonu için ciddi bir çalışma yaptığı kaydedildi.

Tasarımlarıyla ilgili bilgi veren Abdulselam Dalmış, "Giy-çık kombini denilen ve kadınların sıklıkla tercih ettiği kombinler her bütçeye uygun bir şekilde Rimena'da bu kışın sergilenecek. Tüm kadınlar için harika bir fırsat olan bu giyim türleri, hem şık hem de ucuz giyinmeyi sağlayacak. Markanın tasarımları sadece Türkler tarafından değil Avrupa ülkeleri ve Balkan ülkeleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rimena'nın yurt dışı severlerine de en büyük faydası online satış hizmeti sağlamak oluyor. Bu sayede tüm severlerine ulaşmayı başaran Rimena, giyim ürünlerini de ünlü mankenler üzerinde sergiliyor. Daha önce sabah kuşağı programını sunan Çağla Şikel ve Amerikalı ünlü manken Zuleyka Rivera tasarımları tercih etti. Ortaya çıkardığımız tasarımlar pek çok ünlünün ilgisini çekerek dizi ve filmlere konu oluyor. Ünlülerin giydiği tasarımlar ünlülerle beraber uzak diyarlara sesini duyurabiliyor. Rimena zaten geçmişten gelen başarısıyla biliniyordu ancak şuan ki çalışmalarıyla da başarısını iki kat arttırdı. Türkiye'de yakın gelecekte de Rimena Giyim ismi çok fazla kullanılacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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