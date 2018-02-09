Türk Tarımının Geleceği İçin "Akıllı Tarım"

İzmir Ticaret Borsası'nda Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0 konulu toplantısına katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'Tarım 4.0' yerine 'akıllı tarım' ifadesinin kullanılmasının daha doğru olduğunu belirterek, Türk tarımının geleceği için akıllı tarım uygulamalarının şart olduğunu vurguladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir Ticaret Borsası'nda Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0 konulu toplantısına katıldı. Toplantı öncesi Üzüm ve Pamuk salonlarını gezen Bakan Özlü, borsa yöneticilerinden, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İzmir Ticaret Borası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'nin ev sahipliği yaptığı toplantıya; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan da katıldı.

"900 milyon lira destek"

Tarımsal üretimde AR-GE ve inovasyonun artık kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Bakan Özlü, "Bugün üzerinde konuştuğumuz Tarım 4.0, aslında Endüstri 4.0'ın bir sonucudur. Türk tarımının geleceği için, Sanayi 4.0 ve Tarım 4.0 uygulamaları şarttır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız; AR-GE konusunda, çok önemli mesafeler almıştır. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü; ciddi miktarda AR-GE desteği vermektedir. Bize yapılan sunuma göre; tarımsal AR-GE'ye 900 milyon lira destek olunmuştur. Önümüzdeki süreçte, bu desteğin iki katına çıkarılması planlanmaktadır" dedi.

"Tarım 4.0 yerine akıllı tarım"

Tarım 4.0 yerine 'akıllı tarım' kavramını kullanılmasını tavsiye eden Bakan Özlü, şunları söyledi:

"Tarım ve hayvancılık endüstrisi sadece Türkiye için değil, tüm dünya için stratejik bir sektördür. Bu yüzden tarımda dijital dönüşüm, yani akıllı tarım her zamankinden daha önemli bir hal almıştır. Birleşmiş Milletler Tarım Örgütü'nün raporlarında göre; 2050 yılında bugünkünden yüzde 70 daha fazla gıda üretmek zorundayız. Bu talebi karşılamak için; çiftçiler ve tarım şirketleri, daha fazla üretim yapmak zorundadırlar. Dolayısıyla, başta nesnelerin interneti olmak üzere, 4. Sanayi Devriminin çözümlerine yönelmek zorundayız. Teknolojik inovasyonu, tarım uygulamalarının merkezine koymak durumundayız."

"Nesnelerin interneti"

Tarımın bir sonraki evresinin nesnelerin interneti olacağını ifade eden Bakan Özlü, "Birbiriyle konuşan traktörler, insansız traktörler, tarım makinaları, dijital sensörlerle donatılmış tarım makineleri; tarımsal üretimin merkezine yerleşecektir. Bunlar fütürist yaklaşımlar değildir. Dünya bu yöne doğru gitmektedir. Tarım devrimi; binlerce yıl önce bizim topraklarımızda, Anadolu'da başladı. Tarım Devrimine beşiklik eden Türkiye coğrafyası; bugün artık hem sanayi devriminin, hem tarım devriminin önemli aktörlerinden biri olabilir. Bu potansiyele sahip bulunuyor. Bilim, teknoloji, sanayi, savunma, enerji, sağlık ve tarım birbirini destekleyen, birbirinden beslenen, birbirinden güç alan kavramlardır. Bunlar arasındaki işbirliği; ülkemize sıçrama yaptıracaktır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı tüm kurumlar; bütün imkanlarıyla, tarımsal sanayinin hizmetindedir" ifadelerini kullandı.

"Sıçrama yaptıracak sektörler gıda ve içecek"

Türkiye'nin sıçrama yapması için 'ne yapmalıyız' üzerine düşündüklerini ve bir çalışma yaptıklarını dile getiren Bakan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan ilginç sonuçlar çıktı. Türkiye'nin beş ana sektöre yoğunlaşması gerektiğini ifade ediyor raporlar. Bunlardan biri gıda ve içecek sanayi. Yani altında tarım var. Gıda ve içecek sektörlerinin stratejik olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Kısa zaman içinde; Bakanlığımız ile Tarım Bakanlığı arasında AR-GE ve inovasyon başta olmak üzere; çeşitli işbirliği mekanizmaları hayata geçirilecektir. Örneğin; Akdeniz meyve sinekleriyle mücadelede gerekli kimyasal ilaçlar, tarımda yenilenebilir enerji, dışarıdan ithal ettiğimiz aşı ve mayaların Türkiye'de üretimi gibi konularda; Bakanlık olarak bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz."

"Destekleyeceğiz"

Bakan Özlü, "İzmir'i Türkiye'nin, Akdeniz'in, Ege'nin ve Doğu Avrupa'nın teknoloji üssü olarak görmek istiyoruz. Yapacağınız çalıştayda tarım teknolojileri konusunda İzmir'deki faaliyetlerimizi katarsanız son derece mutlu olacağız. Destekler yerine teknoloji geliştirme desteği daha anlamlı olacak, buna yöneleceğiz. Akıllı tarım uygulamaları konusunda destek vereceğiz, ortaya koyacağınız faaliyet ve projeleri destekleyeceğiz" diye konuştu.

Tarımda teknoloji vurgusu

Toplantıda konuşan İzmir Ticaret Borası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise, "İzmir Ticaret Borsası olarak faaliyet alanımız olan tarım sektörünün her alanında bilgi teknolojilerinin kullanılması gerektiğini savunuyoruz. Bu nedenle uzun vadeli tarım politikalarımızın da buna göre şekillendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Verimliliğin artırılması, kaliteli üretimin sağlanması, maliyetlerin düşürülmesi ve sonuç olarak küresel piyasalarda rekabet gücümüzün yükseltilebilmesi için buna mecburuz. Gerçekleştirdiğimiz projelerde de teknolojinin tarım sektörüne entegre edilmesine özel bir önem verdiğimizi ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR