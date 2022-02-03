Türk Tarımını Dünyayla Buluşturan Fuar

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen ve Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olarak gösterilen İzmir'deki Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Türk tarımını dünya tarımıyla buluşturmayı amaçlıyor

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