Türk tarım sektörünün gururu olan Konya Tarım Fuarı'na günler kaldı

Tarım sektörünün heyecanla beklediği, Türkiye'nin en büyük tarım fuarı olan Konya Tarım Fuarı, iki yıl aradan sonra 7-11 Haziran tarihleri arasında Konya Ticaret Odası - Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Tüyap Konya Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Türk tarım sektörünün gururu olan Konya Tarım Fuarı, sadece ülkemizin değil Avrasya coğrafyasının da sektöründeki en önemli buluşmasıdır. Bu yıl 18'incisini düzenleyeceğimiz fuarımızı, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirmek için her türlü tedbirimizi aldık" dedi.

Türkiye'nin tahıl deposu Konya, iki yıl aradan sonra Türkiye'nin en büyük tarım fuarına hazırlanıyor. Konya Tarım Fuarı, bu yıl 7-11 Haziran 2021'de Konya Ticaret Odası - Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 18. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı adıyla da bilinen Konya Tarım Fuarı, Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlenecek. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), T.C. Konya Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Pankobirlik, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, MÜSİAD Konya Şubesi, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi ve KOSGEB'in desteklediği Konya Tarım Fuarı saat 09.30 ila 18.00 arası ziyarete açık olacak.2019 yılında da başarılı bir şekilde geçen fuarın, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da tarım sektörünün ticaretine olumlu katkılar sağlaması bekleniyor. Yurt içi ve yurt dışından 278 firma ve firma temsilciliğinin tarımsal teknolojilerle ilgili tüm yeniliklerini sergileyeceği fuarda, traktörlerden biçerdöverlere kadar birçok tarımsal ekipmanın en son modellerinin lansmanı yapılacak.Fuarın medya sponsoru olan Agro TV'nin yaptığı özel yayın ve röportajlarla fuardaki yenilikler daha geniş kitlelere ulaştırılacak.

"Tarım sektörünün en önemli buluşması"

Konya Tarım Fuarı ile ilgili 21 Mayıs 2021, Cuma günü Dedeman Otel Konya'da Tüyap Konya Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü ve fuar paydaşlarının katılımlarıyla basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Ersözlü, tarım sektörünün Türkiye'deki en verimli buluşmasını 7-11 Haziran'da gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Avrasya coğrafyasında ilgiyle takip edilen Konya Tarım Fuarı'na nitelikli bir katılım beklediklerini belirten Ersözlü, "Türk tarım sektörünün gururu olan Konya Tarım Fuarı, sadece ülkemiz açısından değil, Avrasya coğrafyasının da sektöründeki en önemli buluşmasıdır. Bu yıl 18'incisini düzenleyeceğimiz fuarımızı, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirmek için her türlü tedbirimizi aldık. Tüyap'ın yeni nesil fuarcılık anlayışıyla gerçekleştireceğimiz fuarımızı tüm paydaşlarımız gönül rahatlığıyla ziyaret edebilirler" dedi.

Sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek

Tarım sektörünün önemine vurgu yapan Ersözlü, şunları ifade etti: "Pandemi döneminde tarıma dayalı sanayide diğer sektörlere nazaran önemli bir ilerleme kaydedildi. Bu kritik süreçte önemi her geçen gün daha da çok anlaşılan tarım sektöründe iç ve dış satışlar yadsınamaz ölçüde arttı. Sektörün büyümesine istinaden fuarımız da bu pazar payını arttırmak için tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek güçte."

"Tedbirleri titizlikle uygulayacağız"

"Ticaret için önce sağlık" mottosuyla çalışmalarını sürdüren Tüyap, Konya Tarım Fuarı'nda da katılımcı ve ziyaretçilerinin sağlığını korumak için aldığı tedbirleri titizlikle uygulayacak. Ersözlü, bu konuda şu açıklamalarda bulundu: "Paydaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Yeni dönemin hassasiyetlerine uygun olarak hizmetlerimizi planladık ve önlemlerimizi aldık. Hijyen uygulamaları, ateş ölçümü, sosyal mesafeye uygun ortak alanlar, havalandırma sistemlerindeki iyileştirmeler ve HES kodu ile katılımcı ve ziyaretçiyi kabul ederek, Sağlık Bakanlığı'nın yönergelerine uygun bir biçimde fuarımızı hazırladık. Fuara gelenlere temassız fuar deneyimini de yaşatacağız. Katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz MyTüyap mobil uygulamamız üzerinden fuar davetiyesi alabilecek ve uygulama sayesinde fuar alanında temassız kartvizit değişimi yapabilecek.

Tarımda hibrit fuar dönemi başlıyor

Konya Tarım Fuarı, katılımcılarına ve ziyaretçilerine dijital uygulamaların etkin bir şekilde kullanıldığı "yeni nesil hibrit fuar" deneyimi de yaşatacak. Tüyap tarafından geliştirilen akıllı eşleştirme sistemi sayesinde fuarı fiziken ziyaret edemeyen yabancı ziyaretçiler, istedikleri katılımcılardan online olarak görüşme talep edebilecekler. Tüyap'ın networking uygulaması MyTüyap'ın akıllı B2B eşleştirme sistemi ile fuara katılan firmalar, tüm dünyadan alıcılarla anında buluşup, yıl boyu ticaretlerini kesintisiz sürdürme olanağına kavuşacaklar.

Kaynak: Bültenler