Türk tarım sektörünü dünyayla buluşturuyor

24.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:57

Türkiye ekonomisinde stratejik bir öneme sahip olan tarım sektörü, dış pazarlarda büyüme için hızlı bir arayışa girdi. Turkish Agri Exporter (Türk Tarım İhracat) firması da Türkiye'den dünyaya açılmak isteyen ve tarım sektöründe partner olan firmalara doğru pazarı bulma konusunda yardımcı oluyor.



Özellikle son yıllarda yaşanan döviz hareketliliğinin Türk firmaları yeni pazar arayışına yönlendirdiğini ifade eden İzmirli merkezli Turkish Agri Exporter (TAE) firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Şengül, sektör paydaşlarına danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi.



Uzun yıllar Türkiye, Japonya ve Kore'de farklı kademelerde görev yaptığını ve tarım sektöründe edindiği uluslararası deneyimleri Türk üreticisi ile buluşturmak istediğini ifade eden Aykut Şengül, TAE ile birlikte ihracat konusunda Türk tarım sektörüne A'dan Z'ye çözüm ve destekler sunduklarını dile getirdi.



Kısa süre önce hizmete giren Turkish Agri Exporter firması hakkında bilgi veren Şengül, "Turkish Agri Exporter (Türk Tarım İhracat) İzmir merkezli bir firma ve İstanbul'da da ofisimiz bulunuyor. Türkiye'den dünyaya açılmak isteyen ve tarım sektöründe partnerimiz olan firmalara doğru pazarı bulma, iş geliştirme ve son aşamada da ihracat iş ortaklığı vb. konularda etkin çözümler sunuyoruz. İç piyasada üretim yapan ve çeşitli nedenlerle yurt dışına açılmak isteyen firmalara; hedef ülke, ihracat prosedürleri ve iş bağlantıları, bayilik-distribütörlükler, organik-inorganik büyüme ve yatırım konularında deneyimlerimiz ışığında destek veriyoruz. Üyelerimize yeni kapılar açıyor, yeni pazarlar ve kaçıramayacakları fırsatlar hakkında çözümler buluyor ve takibini sağlıyoruz" diye konuştu.



"Uluslararası ticaret kaliteli ve uygun fiyatlı Türk mallarına tekrar yöneldi"



Turkish Agri Exporter olarak Türkiye'den dünyaya açılan bir tarım portalına da imza attıklarını dile getiren Aykut Şengül, "Yılda 1 milyona yakın tıklanan bir portala sahibiz. İnternet üzerinde turkishagriexporter.com adresinden ülkemizle ilgili herhangi bir ürün veya firmayı aratılınca hızlı ve kolay bir şekilde bulunmasını sağlayacak bir yazılım geliştirdik. Son yıllarda tüm dünyada bir Çin malı istilası hakim ve bu ürünleri kullananlar artık daha kaliteli ürünler almak istediklerini belirtiyorlar. Bu tepkinin bir doğal yansıması olarak da uluslararası ticaret kaliteli ve uygun fiyatlı Türk mallarına tekrar yöneldi. Bu ülkemiz açısından göz ardı edilemeyecek bir fırsat yaratıyor. Türkiye dünyada önde gelen tarım üreticileri arasında yer alıyor ve 2020 yılı itibarı ile ihracat anlamında çok daha önemli bir konuma yükseldi. Türkiye hem üreticilerinin hem de ürünlerinin kalitesi ile dünya tarım sektöründe önemli bir yere sahip, TAE olarak bizler de ülkemizin stratejik açıdan öneme sahip bu sektöründe ihracat hızını arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.



TAE'nin "kaliteli" ve "güvenilir" Türk ürünlerinin yurt dışıyla buluşmasında önemli bir rol üstlendiğinin altını özellikle çizen Aykut Şengül, Türkiye ve yurt dışı arasında güçlü bir ticaret köprüsü kurmak için "genç-dinamik ve yenilikçi" ekibi ile çalışmalarını sürdürdüklerini de sözlerine ekledi. - İZMİR

Kaynak: İHA