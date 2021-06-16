Türk Tarım Orman-Sen Teşkilatı Kaymakam Gürses'i Ziyaret Etti.
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Türk Tarım Orman-Sen Teşkilatı Kaymakam Gürses'i Ziyaret Etti.

Türk Tarım Orman-Sen Teşkilatı Kaymakam Gürses'i Ziyaret Etti.
Habermetre - Haberler | Toplum

SEN TEŞKİLATI KAYMAKAM GÜRSES'İ ZİYARET ETTİ.

TÜRK TARIM ORMAN-SEN TEŞKİLATI KAYMAKAM GÜRSES'İ ZİYARET ETTİ. Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkan Yardımcıları Sayın Selim SARI ve Sayın Uğur ÖZDEMİR ile birlikte İl Yönetim Üyeleri Bülent YILMAZ, Güngör GEDİK, İlyas Demir BİLGİLİ, Esat TÜĞMEN ve MHP İlçe Başkanı Enes ÖZGENÇ Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES' i makamında ziyaret ettiler. Makamda gerçekleşen ziyarette Selim SARI, Uğur ÖZDEMİR, Bülent YILMAZ, Güngör GEDİK, İlyas Demir BİLGİLİ, Esat TÜĞMEN ve Enes ÖZGENÇ ile bir süre sohbet eden Kaymakam GÜRSES ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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