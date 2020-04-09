Türk Tarih Kurumu'ndan 'Evde Kal' Kampanyasına Destek Corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle 'Evde Kal' çağrıları yapılmaya devam ediliyor. Birçok şirket ve kurum da bu kampanyaya destek veriyor.

Corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle 'Evde Kal' çağrıları yapılmaya devam ediliyor. Birçok şirket ve kurum da bu kampanyaya destek veriyor. Kampanyaya destek veren kurumlardan biri de Türk Tarih Kurumu oldu. Eserler Dijital Ortama Taşındı Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Evde Kal' kampanyasına destek vermek amacıyla Türk Tarih Kurumu arşivindeki eserleri dijital ortama taşıdı. Eserler, evlerinde kalan insanların kullanımına sunulmak üzere dijital ortamda hizmete açılmış durumda. Erişime açılan dijital eserler arasında, 1331 yılında basılan 'Köprülüler', 1326 yılı basımlı 'Cihad Emr-i Haktır' ve 1328 yılı basımlı 'Devlet-i Osmaniye'nin Tarih-i Islahatı' gibi dikkat çekici eserler bulunuyor. Çoğunlukla 1928 yılından önce yayımlanan ve kurum kütüphanesinde yer alan 14 bin 605 esere, kütüphanenin internet sayfası üzerinden dijital ortamda erişilebiliyor. Eserlere t.co/trHw5oJkn5'amp=1 internet adresinden ulaşabilirsiniz. Kaynak: Tamindir