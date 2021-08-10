Türk Tarih Kurumu, KKTC'de "Tarih Öğretimi ve Kıbrıs Türk Tarihi" paneli düzenleyecek

Türk Tarih Kurumu (TTK), genç kuşaklarda milli bilincin oluşturulması için "Tarih Öğretimi ve Kıbrıs Türk Tarihi" paneli düzenleyecek.

Türk Tarih Kurumu (TTK), genç kuşaklarda milli bilincin oluşturulması için "Tarih Öğretimi ve Kıbrıs Türk Tarihi" paneli düzenleyecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yarın gerçekleştirilecek panelle, milli bilincin, korunması ve genç kuşaklarda oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Girne Üniversitesinde yapılacak panelde, "Osmanlıların İdaresinde Kıbrıs", "Toplumsal Örgütlenmeler Bağlamında 20. yüzyılda Kıbrıs Türkleri", "Osmanlıdan Günümüze Kıbrıs Türk Eğitim Tarihi", "Tarih Öğretimi ve Tarih Bilinci" ile "Üniversitelerde Kıbrıs Türk Tarih Öğretimi" konuları ele alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık