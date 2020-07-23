Türk Tarih Kurumu Başkanlığına atanan Prof. Dr. Birol Çetin görevine başladı
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Türk Tarih Kurumu Başkanlığına atanan Prof. Dr. Birol Çetin görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığına atanan Prof. Dr. Birol Çetin, görevine başladı.

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına atanan Prof. Dr. Birol Çetin görevine başladı
23.07.2020 16:11 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığına atanan Prof. Dr. Birol Çetin, görevine başladı.

TTK'nin internet sayfasında yer alan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararnameyle Prof. Dr. Çetin, TTK Başkanlığına atandı.

Ankara'da1965'te mühimmat astsubayı bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Birol Çetin, liseyi Tekirdağ'da tamamladı, ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1986'da mezun oldu.

Aslen Tokatlı olan Çetin, meslek hayatına 1986'da İstanbul'da dış ticaret ve yatırım müşaviri olarak başlayıp, bu görevini 1993 yılına kadar sürdürdü.

1993-1999'da Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışan Çetin, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora dereceleri aldıktan sonra 1999'da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyeliğine atandı.

Çetin, kurucu öğretim üyesi olarak atandığı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dekan vekilliği, dekan yardımcılığı ve bölüm başkanlığı görevlerinde bulundu.

TİKA Başkan Yardımcılığı

Üniversitelerarası Kurul tarafından 2008'de doçentlik unvanı alan Çetin, 2011'den sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında (TİKA) sırasıyla Bosna Hersek Koordinatör Yardımcılığı, Karadağ, Arnavutluk ve Bosna Hersek'te koordinatörlük yaptı.

2016'dan sonra ise TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa, Doğu Güney Asya Pasifik ve Latin Amerika dairelerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevine getirilen Çetin, 2019'dan itibaren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde profesör olarak göreve başladı.

İktisat tarihi çalışmaları bulunuyor

Prof. Dr. Birol Çetin'in, Osmanlı harp sanayi tarihi ve teknoloji uygulamaları konusunda arşiv belgelerine dayalı çalışmalarının yanında, iktisadi düşünceler ve iktisat tarihi alanında çok sayıda kitap bölümü, uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunuyor.

TİKA Avrasya Etüdleri dergisi olmak üzere çeşitli dergi ve kitaplarda editörlük de yapan Çetin, iyi derecede İngilizce, orta düzeyde Sırpça ve Boşnakça, başlangıç Arnavutça ile ileri derecede Osmanlı Türkçesi, okuma düzeyinde ise Arapça ve Farsça bilgisine sahip.

Çetin'in Türk Bilim Tarihi Kurumu ile History of Economics Society (HES) üyeliği de bulunuyor.

Kaynak: AA

Manşet

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