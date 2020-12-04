Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin, Milli Egemenlik ve Temsil Uluslararası Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması
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Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin, Milli Egemenlik ve Temsil Uluslararası Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması

04.12.2020 19:21 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:24
Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin, Milli Egemenlik ve Temsil Uluslararası Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, hafta sonu 50 konuşmacının katılımıyla 10 oturumda gerçekleştirilecek sempozyumda, "milli egemenlik" fikrinin her açıdan ele alınacağını bildirdi.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, hafta sonu 50 konuşmacının katılımıyla 10 oturumda gerçekleştirilecek sempozyumda, "milli egemenlik" fikrinin her açıdan ele alınacağını bildirdi.

Çetin, TBMM Tören Salonunda düzenlenen "TBMM'nin Açılışının 100. Yılında Milli Egemenlik ve Temsil Uluslararası Sempozyumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, programın 23 Nisan'da yapılmasının planlandığını ancak pandemi nedeniyle ertelendiğini söyledi.

Çetin, hafta sonu 50 konuşmacının katılımıyla 10 oturumda gerçekleştirilecek sempozyumda, "milli egemenlik" fikrinin her açıdan ele alınacağını söyledi.

TBMM'nin birçok imkansızlıklara rağmen açıldığını ve ülkenin bütün yükünü üzerine aldığını anlatan Çetin, "Mübarek bir cuma günü dualarla açılmış bir Meclis olduğu için bunların üstesinden geldi. İnşallah üstesinden gelmeye de devam edecek." diye konuştu.

Çetin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçmişten bugüne milli egemenlik için katkıda bulunanları saygı ve rahmetle andı, sempozyumun başarılı geçmesini temenni etti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Türkiye'deki demokrasinin geldiği noktaya uygun bir kutlama programı hazırlamak için üniversitedeki akademisyenlerle çalışma yaptıklarını anlattı.

Sempozyum için geçen yıl çağrıya çıktıklarında rekor düzeyde bildiri özetleri iletildiğini bildiren Tekin, birçok ülkeden gelen bildiri özetlerinden 41'inin akademisyenler tarafından sunulacağını kaydetti.

Sempozyum için Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıl dönümü olması nedeniyle 5 Aralık'ı seçtiklerini dile getiren Tekin, hem eski Türk devletlerinde hem İslamiyet sonrası Türk devlet geleneğinde parlamento benzeri yapıların sürekli mevcudiyetini koruduğunu ifade etti.

Parlamentonun Osmanlı gibi bir devlette bir günde hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını anlatan Tekin, söz konusu çalışmaların önceki yıllardan başladığına dikkati çekti.

TBMM'nin, toplumu temsil noktasında çok başarılı bir parlamento olduğunu da belirten Tekin, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere söz konusu süreçte emeği geçenleri saygıyla andı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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