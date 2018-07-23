Türk Taraftarlar, İlkay Gündoğan'a Baskı Yapıyor: Omurgalı Ol, Mesut Gibi Milli Takımı Bırak

Mesut Özil'in Alman milli takımını bıraktığını açıklamasının yankıları sürerken sosyal medya İlkay Gündoğan'dan da aynısını yapmasını bekliyor.

Almanya Mesut Özil'in Milli Takımı bırakma kararıyla meşgulken gözler tepkilerin hedefindeki diğer bir futbolcu olan İlkay Gündoğan'a çevrildi. Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektiren 2 Türk asıllı Alman futbolcudan biri olan İlkay Gündoğan şu anda Mykonos'ta tatilde.

Mesut Özil'in kararını açıklamasının ardından sosyal medyada başlayan tartışma giderek büyürken birçok kullanıcı İlkay Gündoğan'ın Twitter ve Instagram hesaplarına mention yaparak ondan da Alman milli takımını bırakmasını talep etti.

"OMURGALI OL, MİLLİ TAKIMI BIRAK"

Instagram'da bir kullanıcı "Sen istifa etmeyecek misin Alman takımından? Omurgalı ol bırak'" yazarken bir başka kullanıcı ise "Bizim boynumuzu yere eğme sen de duruşunu göster Balıkesirli haydi aslanım" yazdı.

Bir diğer kullanıcı ise İlkay Gündoğan'ın özür dilediğini hatırlarak Alman milli takımını bırakmayacağını savundu.

(CNN Türk)