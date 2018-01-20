Türk Tankları Suriye'ye Geçiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan " Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında Türk tankları Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiyor. Akşam saatlerinden itibaren Kilis'e gelen tanklar ile fırtına obüs topları, Kilis'in Öncüpınar Sınır kapısı üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Suriye'ye geçiş yapıyor. Peyderpey tankların Suriye'ye geçişleri sürüyor.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)