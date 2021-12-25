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Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş vefat etti

Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş vefat etti
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Türk Tanıtma Vakfı'nın (TÜTAV) kurucusu ve Başkanı Kemal Baytaş vefat etti.

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Türk Tanıtma Vakfı'nın (TÜTAV) kurucusu ve Başkanı Kemal Baytaş vefat etti.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baytaş'ın vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Twitter hesabı üzerinden mesajını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin tanıtımında ve turizmin gelişmesinde önemli katkılarda bulunan, Türk Tanıtma Vakfının kurulmasına öncülük eden ve Başkanlık görevini yürüten Kemal Baytaş'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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