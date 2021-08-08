Türk takımlarının Avrupa kupalarında oynayacağı rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Türk takımlarının Avrupa kupalarında oynayacağı rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türk takımlarının Avrupa kupalarında oynayacağı rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un Avrupa kupalarında 12 Ağustos Perşembe günü oynayacağı rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Galatasaray, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un Avrupa kupalarında 12 Ağustos Perşembe günü oynayacağı rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın 3. eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla deplasmanda oynayacağı maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

Müsabakada Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor'un Norveç ekibi Molde'ye konuk olacağı maçta Macar hakem Adam Farkas görev alacak. Müsabakada Farkas'ın yardımcılıklarını Balazs Szert ile Balazs Szalai yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemliğini ise Ferenc Karako üstlenecek.

Demir Grup Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u ağırlayacağı karşılaşmayı ise İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Maçta de Burgos'un yardımcılıklarını Roberto del Palomar ile Jon Nunez üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Adrian Cordero yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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Türk takımlarının Avrupa kupalarında oynayacağı rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Haberler Spor
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