Türk takımlarından Eurocup'ta 3'te 2
Eurocup'ın 8. haftasında Galatasaray ile Darüşşafaka rakiplerini yenerken, Tofaş ise mağlup oldu.
Eurocup'ın 8. haftasında Galatasaray ile Darüşşafaka rakiplerini yenerken, Tofaş ise mağlup oldu.
Eurocup'ın 8. haftası dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet çıkardı. B Grubu'nda yer alan Tofaş, sahasında karşılaştığı Umana Reyer Venezia'ya 80-73 mağlup oldu ve 4. yenilgisini aldı. Bursa ekibi 4 galibiyetle grupta 3. sırada bulunuyor. Darüşşafaka, evinde mücadele ettiği Joventut Badalona'yı 92-86 yenerek 5. galibiyetini elde etti. Daçka C Grubu'nda liderlik koltuğunda oturuyor.
D Grubu'nda yer alan Galatasaray ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği Unicaja Malaga'yı 91-80 mağlup ederek bu sezonki 5. galibiyeti aldı. Geride kalan 8 haftada sarı-kırmızılılar grubunda 3. sırada yer aldı.
(Oğuzhan Ort/İHA)