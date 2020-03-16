Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs tedbiri açıklaması Açıklaması
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Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs tedbiri açıklaması Açıklaması

Türk Tabipleri Birliği (TTB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerin sıklaştırılması ve hazırlıkların hızlandırılması uyarısında bulundu.

16.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:04
Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs tedbiri açıklaması Açıklaması

Türk Tabipleri Birliği (TTB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerin sıklaştırılması ve hazırlıkların hızlandırılması uyarısında bulundu.

TBB'den yapılan açıklamada, hastalığın diğer ülkelerdeki yayılma hızına bakıldığında önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Hasta sayısının hızla artabileceğini öngörerek, planlamaları ivedilikle yapmanın ve gerekli önlemleri zamanında alıp uygulamanın yaşamsal önemde olduğuna değinilen açıklamada, önlemleri zamanında almayan ülkelerde hastalığın sağlık sisteminin taşıyamacağı boyutlara hızla ulaştığı ve her gün yüzlerce hastanın kaybına yol açtığı anımsatıldı.

Hastaların zamanında saptanması ve izole edilmesi, sosyal uzaklaşma önlemlerinin zamanında ve etkili olarak uygulanması ve sağlık hizmetlerinin hızla örgütlenerek hastaların tedavi edilmesi sayesinde hastalığın yayılmasının önlenebildiği ve ölüm oranları azaltılabildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünya deneyimlerinden öğrendiklerimiz bu salgını yönetmede yukarıdaki üç koşulun da sağlanmasının zorunlu olduğunu göstermektedir. TTB, henüz ülkede pozitif hasta saptanmadan önce de bu konularda hem kamuoyunu bilgilendirmiş, hem de sağlık idaresini uyarmıştı. Güncel durum itibarıyla sahadan elde ettiğimiz gözlemler yukarıda belirtilen koşulların hayata geçirilmesinde eksiklikler olduğu şüphesini doğurmaktadır. Yeterince test yaparak hastalığın yaygınlığı saptanmalı, yaygınlığın derecesine göre 'sosyal mesafe' önlemleri devreye alınmalıdır. Bugüne kadar yaklaşık 7 bin hastada test yapıldığını biliyoruz. Oysa salgınla mücadelede başarılı olan ülkelerin deneyimleri bu sayının çok daha üzerinde olmamız gerektiğini göstermektedir."

"Sağlık çalışanlarını korumadan toplum korunamaz"

Açıklamada, sağlık sisteminin salgına hazır hale getirilmesi ve sağlık çalışanlarına yönelik koruyucu önlemlerin de alınması gerektiği vurgulandı.

Hekimleri ve sağlık çalışanlarını korumadan toplumun korunmayacağının belirtildiği açıklamada, şular kaydedildi:

"60 yaş üzerindeki sağlık çalışanları risk altında olduğundan çalışma koşulları onları koruyucu biçimde yeniden düzenlenmelidir ve talepleri halinde 60 yaş üzerindeki hekimler ücretli izinli sayılmalıdırlar. Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının sağlıklarını korumak ve nitelikli iş yapmalarını sağlamak açısından bu süreçte fazla mesai uygulamasından vazgeçilmeli, dinlenebilmeleri, kendilerine ve ailelerine zaman ayırabilmeleri sağlanmalıdır. Hekimlerin salgın boyunca performans ücretlendirmesine tabii tutulmaması, en üst ücretten maaşlarını alması sağlanmalıdır. Bu uygulama hekimlerin ve halkın sağlığı açısından önemlidir.

Özelde çalışan hekimlere uygulanan ciroya yönelik ücretlendirme sonlandırılmalı ve maddi kayba uğramadan maaşlarını almaları sağlanmalıdır. Aynı zamanda özelde çalışan hekimlerin tatil günlerinde çalışmalarına son verilmelidir. Tüm sağlık kurumlarında onkoloji ve organ nakli hastalarına uygulanan izin hakkı idarecilerin keyfine bırakılmadan hekim ve diğer sağlık çalışanlarına da uygulanmalıdır. 12 yaş altında okul çağında çocukları olan hekim ve salık çalışanlarından ebeveynlerinden birisine yıllık yoksa idari izin okulların kapalı olduğu süre içinde verilmelidir."

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Kaynak: AA

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